Después de una relación fallida y de haber cancelado una boda que parecía inminente, Yolanda Hadid vuelve a creer en el amor. La madre de las modelos Gigi y Bella Hadid se comprometió con su pareja, el empresario inmobiliario Randy Kendrick, con quien mantiene una relación desde hace varios años.
Yolanda Hadid vuelve a comprometerse a los 62 años tras cancelar su boda hace menos de un año
Quién es Randy Kendrick, el prometido de Yolanda Hadid
La noticia, confirmada por TMZ, asegura que la exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills a sus 62 años vive una de las etapas más tranquilas de su vida, lejos del glamour de Los Ángeles y enfocada en su granja en Pensilvania.
Randy Kendrick es un empresario estadounidense y director ejecutivo de una compañía especializada en construcción y energía. La pareja comenzó a salir en 2018, poco después de que Yolanda terminara su matrimonio con el músico David Foster.
Según reveló el medio, la pedida de mano ocurrió en un ambiente íntimo y muy significativo para ambos. La relación ha estado marcada por un estilo de vida tranquilo y alejado de los reflectores, algo que la madre de Gigi, Bella y Anwar Hadid ha valorado especialmente en los últimos años.
Randy Kendrick también ha compartido con Yolanda su amor por la naturaleza y la vida en el campo, una faceta que ella ha mostrado con frecuencia en redes sociales.
Yolanda Hadid rompió un compromiso hace un año
La noticia del compromiso llega después de que Yolanda Hadid atravesara un momento complicado. Antes de conocer a su actual prometido, la empresaria había vivido una decepción amorosa que la llevó a replantearse la idea de volver a casarse.
Tras varios años de relación se comprometió con el empresario Joseph Jingoli, sin embargo terminó su compromiso.
“Siguen siendo amigos y guardan muy buenos recuerdos del tiempo que pasaron juntos”, declaró una fuente a la revista People en junio de 2025, señalando que se habían separado en enero de ese mismo año.
Mientras sus hijas continúan dominando las pasarelas internacionales, ella disfruta de una vida mucho más discreta y, ahora, de una nueva oportunidad en el amor. A sus 62 años, Yolanda Hadid demuestra que nunca es tarde para volver a ilusionarse y comenzar una nueva etapa.