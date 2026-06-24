Yolanda Hadid vuelve a comprometerse a los 62 años tras cancelar su boda hace menos de un año

Quién es Randy Kendrick, el prometido de Yolanda Hadid

La noticia, confirmada por TMZ, asegura que la exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills a sus 62 años vive una de las etapas más tranquilas de su vida, lejos del glamour de Los Ángeles y enfocada en su granja en Pensilvania.

Randy Kendrick es un empresario estadounidense y director ejecutivo de una compañía especializada en construcción y energía. La pareja comenzó a salir en 2018, poco después de que Yolanda terminara su matrimonio con el músico David Foster.

Según reveló el medio, la pedida de mano ocurrió en un ambiente íntimo y muy significativo para ambos. La relación ha estado marcada por un estilo de vida tranquilo y alejado de los reflectores, algo que la madre de Gigi, Bella y Anwar Hadid ha valorado especialmente en los últimos años.

Randy Kendrick también ha compartido con Yolanda su amor por la naturaleza y la vida en el campo, una faceta que ella ha mostrado con frecuencia en redes sociales.