Sofía Castro habló abiertamente sobre la dinámica que mantiene con su esposo, Pablo Bernot, y aseguró que, aunque su matrimonio no es precisamente tradicional, ambos han encontrado la manera de fortalecer su relación pese a la distancia y las exigencias profesionales.
Sofía Castro revela cómo mantiene vivo su matrimonio con Pablo Bernot pese a la distancia
Sofía Castro admite que su relación con Pablo Bernot es diferente a la tradicional
Sofía Castro explicó que gran parte del último año ha estado lejos de casa debido a las grabaciones de Tierra de Amor y Coraje, su nueva telenovela filmada en Arizona, Estados Unidos. Sin embargo, dejó claro que la comunicación ha sido clave para mantener estable su relación.
“Tenemos una relación de mucha comunicación, muy bonita. Obviamente es un matrimonio un poco diferente, no tan tradicional por el tema de la distancia a veces con mi trabajo, pero siempre hemos tratado de tener toda la comunicación y todo el amor y el estar juntos”, comentó la actriz.
A pesar de las complicaciones que implica vivir separados por largas temporadas, la hija de Angélica Rivera aseguró que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal junto a Bernot.
“Ya casi dos años, qué rápido pasa el tiempo. (Estoy) muy contenta, muy feliz, muy enamorada”, expresó la actriz de 29 años durante su reciente encuentro con un grupo de reporteros.
Desde que contrajeron matrimonio, Sofía Castro y Pablo Bernot han mantenido una relación relativamente discreta, aunque en distintas ocasiones comparten algunos detalles en redes sociales, especialmente cuando se encina mensajes en sus cumpleaños.
Sofía Castro responde a rumores de divorcio con Pablo Bernot
Sofía Castro se pronunció sobre los rumores que apuntaban a una supuesta crisis en su matrimonio con Pablo Bernot y dejó claro que su relación atraviesa un buen momento.
La actriz lamentó que constantemente surjan versiones negativas alrededor de su vida personal y aseguró que muchas veces este tipo de especulaciones aparecen cuando las personas la ven feliz y estable.
“Siempre van a decir, eso es lo triste, cuando ven a alguien contento, cuando ven a alguien estable siempre buscan la manera de encontrar que ‘si me voy a divorciar, si no me voy a divorciar’, de encontrar el lado malo”, expresó. “Es feo que a la gente no le dé gusto verte contenta”, agregó.
La actriz también explicó que su esposo suele mantenerse al margen de los rumores debido a que no pertenece al mundo del espectáculo, razón por la que ambos prefieren llevar su relación de manera discreta.
“Pues no hace caso, como él no se dedica a eso y demás… Yo también por eso trato de mantener mucho al margen, no porque no quiera decir ni nada, sino por respeto a él también y a mi matrimonio, como es algo muy nuestro”, compartió.