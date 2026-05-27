Sofía Castro revela cómo mantiene vivo su matrimonio con Pablo Bernot pese a la distancia

Sofía Castro admite que su relación con Pablo Bernot es diferente a la tradicional

Sofía Castro explicó que gran parte del último año ha estado lejos de casa debido a las grabaciones de Tierra de Amor y Coraje, su nueva telenovela filmada en Arizona, Estados Unidos. Sin embargo, dejó claro que la comunicación ha sido clave para mantener estable su relación.

Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram)

“Tenemos una relación de mucha comunicación, muy bonita. Obviamente es un matrimonio un poco diferente, no tan tradicional por el tema de la distancia a veces con mi trabajo, pero siempre hemos tratado de tener toda la comunicación y todo el amor y el estar juntos”, comentó la actriz.

A pesar de las complicaciones que implica vivir separados por largas temporadas, la hija de Angélica Rivera aseguró que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal junto a Bernot.

Sofía Castro y Pablo Bernot (Instagram)

“Ya casi dos años, qué rápido pasa el tiempo. (Estoy) muy contenta, muy feliz, muy enamorada”, expresó la actriz de 29 años durante su reciente encuentro con un grupo de reporteros.

Desde que contrajeron matrimonio, Sofía Castro y Pablo Bernot han mantenido una relación relativamente discreta, aunque en distintas ocasiones comparten algunos detalles en redes sociales, especialmente cuando se encina mensajes en sus cumpleaños.