Angélica Rivera sorprende a Sofía Castro con una visita inesperada en el set de su nueva telenovela

Sofía Castro comparte tierno momento con Angélica Rivera en el set de su telenovela

Angélica Rivera sorprendió a su hija mayor, Sofía Castro, con una visita inesperada en el set de grabación de su nueva telenovela Tierra de Amor y Coraje, que rápidamente se volvió un momento especial. El encuentro no solo dejó una serie de tiernas fotografías, sino también un emotivo intercambio de dedicatorias entre madre e hija que conmovió a sus seguidores.

Angélica Rivera (Instagram)

“Adivinen quién llegó ayer de sorpresa”, escribió Sofía en sus historias de Instagram. Junto a este mensaje, la actriz de 29 años compartió una imagen en la que se ve a una mujer rubia de espaldas, sentada en una silla y mirando la luz del sol entre los árboles.

“Ella”, confirmó finalmente la joven en una nueva historia, donde compartió una tierna foto junto a su mamá. En la imagen, la actriz aparece de perfil cargando a su hija mayor en un gesto de cariño mientras juntas contemplan el atardecer.

Angélica Rivera y Sofía Castro (Instagram)

Angélica Rivera posteó las mismas fotos en su propia cuenta, acompañándose con emotivos mensajes. “Te amo con toda mi alma. Estoy muy orgullosa de ti”, escribió junto a la primera imagen. En otra historia agregó: “Te amo tanto, tanto, tanto. Antes de que llegaras ya estabas en mí”.

Después, Rivera compartió una nueva foto en la que mostró que su hija Fernanda también estaba con ellas: “Las amo más que a todo lo que existe”, escribió la actriz sobre la imagen en la que aparecen sus dos hijas riendo en medio de un campo. Además, su publicación la acompañó de la canción “Cuando Salga el Sol”, tema que Fernanda lanzó en 2023 junto a Pablo Vamer.

Sofía y Fernanda Castro (Instagram)

Aunque Angélica Rivera y Sofía Castro no revelaron el lugar exacto de su encuentro, Fernanda Castro compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos desde un camerino en Tubac, Arizona, lugar donde en las últimas semanas, Sofía ha mostrado algunos adelantos de la telenovela que protagoniza, Tierra de Amor y Coraje.