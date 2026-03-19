Sofía Castro asegura que no es 'nepo baby' y defiende su trabajo como actriz

Sofía Castro está lista para protagonizar Hermanos Coraje, un proyecto que marca un reto importante en su carrera, no solo por ser su primer papel protagónico, sino también porque la telenovela será producida por su papá, José Alberto “EL Güero” Castro.
En esta nueva etapa en su carrera, también cuenta con el respaldo de toda su familia, especialmente de su mamá, Angélica Rivera. Sin embargo, su camino no ha estado exento de críticas, ya que ha sido señalada como “nepo baby”, calificativo que la actriz ignora porque se ha preparado lo suficiente para asumir esta oportunidad con profesionalismo.