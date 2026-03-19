Sofía Castro asegura que no es 'nepo baby' y defiende su trabajo como actriz

La actriz Sofía Castro enfrentó las críticas de quienes aseguran que es una ‘nepo baby’ por ser hija de la actriz Angélica Rivera y el productor de televisión José Alberto Castro.
jue 19 marzo 2026 09:23 AM
Sofía Castro está lista para protagonizar Hermanos Coraje, un proyecto que marca un reto importante en su carrera, no solo por ser su primer papel protagónico, sino también porque la telenovela será producida por su papá, José Alberto “EL Güero” Castro.

En esta nueva etapa en su carrera, también cuenta con el respaldo de toda su familia, especialmente de su mamá, Angélica Rivera. Sin embargo, su camino no ha estado exento de críticas, ya que ha sido señalada como “nepo baby”, calificativo que la actriz ignora porque se ha preparado lo suficiente para asumir esta oportunidad con profesionalismo.

Sofía Castro enfrenta señalamientos de nepo baby

Sofía Castro atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera: interpretará su primer protagónico en la telenovela Hermanos Coraje. Sin embargo, este nuevo reto también la ha colocado en el centro de las críticas, especialmente de quienes la señalan como “nepo baby” por ser hija de dos figuras reconocidas del medio del espectáculo.

Emmanuel Palomares, José Alberto Castro, Sofía Castro, Brandon Peniche y Emilio Osorio (Instagram)

Lejos de evadir esos comentarios, la actriz ha decidido enfrentarlos. Consciente de que su apellido genera expectativas, Sofía ha dejado claro que su lugar en el proyecto no es casualidad, sino resultado de años de formación y esfuerzo para consolidarse como actriz.

"La verdad creo que tenemos la chamba triple de demostrar que estamos ahí por nosotros, y eso nos hace ser mejores”, expresó durante un encuentro con un grupo de reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Castro destacó la importancia de prepararse para enfrentar los retos profesionales, más allá de la familia de la que proviene, un tema especialmente relevante en una industria donde cada vez más hijos de famosos buscan abrirse camino: “Nos hemos preparado mucho y le hemos echado muchas ganas para tener un lugar en esta industria”, expresó la joven actriz.

Sofía Castro defiende su trayectoria como actriz

Aunque reconoce el peso que tiene su apellido dentro de la industria, Sofía Castro defendió su trayectoria y aseguró que su llegada a su primer protagónico en televisión es resultado de años de preparación y trabajo constante. “Empecé a los 14, tengo 29 años, llevo casi 16 años trabajando y ganándome un lugar. Yo siempre lo he dicho, nunca voy a negar la cruz de mi parroquia, pero ahora sí que nadie me quita lo que he estudiado y lo que he trabajado”, recalcó.

Hace poco más de un mes, Sofía Castro compartió una serie de fotografías junto a sus compañeros en la telenovela Hermanos Coraje. En las imágenes aparece acompañada por Brandon Peniche, Emilio Osorio y Emmanuel Palomares, además de su papá.

En esta producción, la actriz da vida a Clara, un personaje con el que cumple uno de sus mayores sueños: protagonizar una historia en televisión. “Lo recibo con mucho amor, con mucha gratitud, con mucho respeto. Es un sueño que yo tenía desde chiquita, hacer este personaje con mi papá, estar arropada. Es mi primer protagónico en las novelas, para mí es un reto bastante grande”, declaró en entrevista para el programa Hoy.

