Laura Zapata obtiene justicia: Condenan a 4 años de cárcel a la enfermera que maltrató a su abuela Eva Mange

Laura Zapata obtiene sentencia por el caso de su abuela Eva Mange

Laura Zapata compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó que la resolución representa un paso importante no solo para su familia, sino también para la protección de las personas adultas mayores.

Laura Zapata y su abuelita, Eva Mange. (Agencia México)

"Hoy mi corazón descansa un poco más en paz, la justicia llegó, finalmente, para mí abuela, doña Eva Mange Márquez; hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño", escribió.

El caso salió a la luz en 2020, cuando la actriz denunció públicamente las condiciones en las que se encontraba su abuela, entonces de 103 años, mientras vivía en una residencia para adultos mayores. Zapata aseguró que Eva Mange presentaba graves úlceras por presión y otras lesiones derivadas de la falta de atención, situación que motivó diversas acciones legales para determinar responsabilidades. Doña Eva falleció el 24 de junio de 2022, a los 104 años, luego del deterioro que sufrió su estado de salud.

Hoy mi corazón descansa un poco más en paz. La justicia finalmente llegó para mi abuela, Doña Eva Mange Márquez.

Hoy se dictó una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión contra quien le causó tanto dolor y tanto daño. Esta resolución no representa únicamente una… pic.twitter.com/bsHaeAq6jK — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) June 20, 2026

Para Zapata, la sentencia representa un precedente importante en la defensa de los derechos de las personas de la tercera edad: "Esta resolución no representa únicamente una victoria para mi familia, representa una esperanza para miles de personas adultas mayores que han sido víctimas de maltrato, abandono, abuso o indiferencia".

La actriz consideró que la historia de su abuela trascendió el ámbito familiar y se convirtió en un símbolo de una problemática que afecta a muchas personas vulnerables: "Mi abuela se convirtió en un símbolo de una causa mucho más grande: la defensa de la dignidad humana en la última etapa de la vida. Ninguna persona merece ser vulnerada por su edad, por su fragilidad o por su dependencia; hoy se abre un precedente importante, hoy se envía un mensaje claro: los abusos contra nuestros adultos mayores no deben quedar impunes".

Al finalizar su mensaje, también agradeció el respaldo recibido durante estos años: "Esta sentencia no borra el sufrimiento vivido, pero sí honra la verdad. Por mi abuela. Por nuestros adultos mayores. Por la justicia".