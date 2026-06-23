Issabela Camil mantiene firme su demanda contra Netflix por Luis Miguel, la serie

En la serie biográfica estrenada en 2018, el personaje de "Erika", interpretado por Camila Sodi, está basado en la relación sentimental que Issabela Camil tuvo con el cantante durante su juventud.

Issabela Camil (Instagram)

Aunque el proceso continúa en tribunales, la actriz dejó claro que no tiene intención de abandonar el caso.

"Ahí voy, ahí voy. No voy a desistir de lo que es la justicia, yo como buena acuariana soy justiciera y me voy a morir defendiendo lo que me corresponde y lo que hace valer mi derecho, cien por ciento", declaró frente a un grupo de reporteros

Issabela explicó que, por tratarse de un litigio en curso, no puede ofrecer mayores detalles sobre el avance del expediente: "No voy a platicar de ese tema, es un tema que está en proceso y no, no tengo, no puedo, no puedo mencionar nada de ese tema".



Sin embargo, reconoció que enfrentar un procedimiento judicial implica un importante desgaste personal y económico.

"En procesos legales es muy cansado, toma mucho tiempo, mucho dinero, implica mucho y muchas veces es más fácil decir 'No, mira, ya,que se quede así' y no es mi caso, hay que estar ahí y yo sé que finalmente se va a resolver a mi favor".