Sofía Vergara le responde a Joe Manganiello sobre la causa de su divorcio

Joe Manganiello desmiente a Sofía Vergara sobre las causas de su divorcio

En esa misma entrevista, Sofía Vergara explicó: “Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí”.

Joe Manganiello y Sofía Vergara. (Anthony Harvey/Shutterstock/Anthony Harvey/Shutterstock)

A meses de esa confesión, Joe Manganiello aseguró que dichas razones “no son ciertas”.

“Intentamos tener una familia a lo largo del primer año y medio. Y tuvimos una conversación muy importante desde el principio, durante el primer mes que estuvimos saliendo”, afirmó el actor en entrevista con Men’s Journal.

Sofía Vergara y Joe Manganiello (Instagram)

“Le dije: ‘Si ya no quieres tener hijos, entonces lo entenderé. Sólo dímelo y sabré de qué se trata y no pasa nada’. Pero ese no fue el caso con ella. Y le juré que nunca la dejaría si no funcionaba. Y no lo hice”, añadió.

Aunque Manganiello admitió que anhelaba formar una familia, aseguró que el no concretarlo no fue la causa de la ruptura, sino que sucedió “se distanciaron, y a veces eso sucede”.