La polémica que rodeó la presencia de Ester Expósito en “La Casita” de Bad Bunny sigue dando de qué hablar. Después de que su participación en uno de los conciertos del cantante en el Estadio Metropolitano de Madrid provocara una ola de comentarios en redes sociales, la actriz española volvió a responder a quienes cuestionaron su actitud por disfrutar del espectáculo.
Ester Expósito lanza contundente mensaje tras críticas por su baile sexy en el concierto de Bad Bunny
Ester Expósito responde a las críticas por bailar en el concierto de Bad Bunny
Ester Expósito fue una de las invitadas a La casita, la exclusiva zona colocada durante los conciertos del reguetonero. Ese espacio, reservado para un reducido grupo de personas, se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la gira del cantante. Su presencia desató un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios criticaron el perfil de las mujeres invitadas y cuestionaron la imagen que, según ellos, proyectaba el espectáculo. Aseguraron que no se puede ser feminista y "perrear".
Durante su participación en el programa Al cielo con ella, conducido por Henar Álvarez, la actriz defendió su derecho a divertirse y rechazó las críticas que recibió por bailar durante el concierto de Bad Bunny
Cuando la presentadora le preguntó cómo ha sobrellevado la polémica que se creó por su participación en "La Casita", Expósito respondió contundente: "¿El puritanismo este rancio qué es? Por supuesto que se puede ser feminista y disfrutar del reguetón y perrear hasta el suelo si te da la gana. Solo faltaba", expresó.
Ester Expósito habla de La Casita de Bad Bunny en #AlCieloConElla
Este martes después del partido del #MundialRTVE https://t.co/s8RKaOiy4x pic.twitter.com/XeSswWtNbI
— La 1 (@La1_tve) June 21, 2026
Frente a esas opiniones, la protagonista de Élite consideró que el verdadero problema no es la forma en que una mujer decide bailar, sino los juicios que todavía existen alrededor de ello y criticó que algunas personas utilicen el discurso feminista para limitar la libertad de otras mujeres.
"Somos muchas, de hecho, pero pensaba que este era un debate antiguo, que ya estaba superado. Lo que sí me parece el colmo de la hipocresía es que se apropien de nuestro discurso, pero para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, la música que nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar. No, lo siento", afirmó.
Ester Expósito alza la voz contra los comentarios misóginos en redes
Esta no es la primera vez que Ester Expósito habla sobre este tema. Hace algunas semanas, durante un evento celebrado en Ibiza, donde asistió como embajadora de una firma, también se refirió a las críticas que surgieron tras viralizarse un video suyo bailando en el concierto.
"Fue muy divertido, lo dimos todo. Si te invitan vas ¿no? Es un concierto divertidísimo en el que sabes que te lo vas a pasar bien", comentó.
En aquella ocasión explicó que la discusión no debería centrarse en unos segundos de baile, sino en la manera en que parte de la sociedad juzga a las mujeres cuando deciden divertirse libremente.
Bad Bunny bailándole a Ester Expósito en la casita en su primera función en Madrid. 🇪🇸 pic.twitter.com/BggKta98t1
— BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) May 30, 2026
"Yo creo que el problema no es un baile de dos segundos. Creo que el problema está en la mirada. Es el juicio de una parte de la sociedad muy misógina, y en las personas que utilizan las redes para hacer daño. Una parte del problema es ese, y es lo que tenemos que poner en el foco cuando pasa este tipo de situaciones. Me ha molestado, lo siento", concluyó.