Ester Expósito lanza contundente mensaje tras críticas por su baile sexy en el concierto de Bad Bunny

Ester Expósito responde a las críticas por bailar en el concierto de Bad Bunny

Ester Expósito fue una de las invitadas a La casita, la exclusiva zona colocada durante los conciertos del reguetonero. Ese espacio, reservado para un reducido grupo de personas, se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la gira del cantante. Su presencia desató un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios criticaron el perfil de las mujeres invitadas y cuestionaron la imagen que, según ellos, proyectaba el espectáculo. Aseguraron que no se puede ser feminista y "perrear".

Ester Expósito (Getty Images)

Durante su participación en el programa Al cielo con ella, conducido por Henar Álvarez, la actriz defendió su derecho a divertirse y rechazó las críticas que recibió por bailar durante el concierto de Bad Bunny

Cuando la presentadora le preguntó cómo ha sobrellevado la polémica que se creó por su participación en "La Casita", Expósito respondió contundente: "¿El puritanismo este rancio qué es? Por supuesto que se puede ser feminista y disfrutar del reguetón y perrear hasta el suelo si te da la gana. Solo faltaba", expresó.



Ester Expósito habla de La Casita de Bad Bunny en #AlCieloConElla Este martes después del partido del #MundialRTVE https://t.co/s8RKaOiy4x pic.twitter.com/XeSswWtNbI — La 1 (@La1_tve) June 21, 2026

Frente a esas opiniones, la protagonista de Élite consideró que el verdadero problema no es la forma en que una mujer decide bailar, sino los juicios que todavía existen alrededor de ello y criticó que algunas personas utilicen el discurso feminista para limitar la libertad de otras mujeres.

"Somos muchas, de hecho, pero pensaba que este era un debate antiguo, que ya estaba superado. Lo que sí me parece el colmo de la hipocresía es que se apropien de nuestro discurso, pero para quitarnos libertad, para decirnos cómo ser buenas mujeres, la música que nos tiene que gustar y cómo la tenemos que bailar. No, lo siento", afirmó.