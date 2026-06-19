Rush volvió a hacer historia en México con una noche inolvidable en el Palacio de los Deportes

Y Rush no decepcionó. Durante casi tres horas, el recinto fue testigo de una celebración musical donde la técnica, la emoción y el legado se mezclaron con una naturalidad asombrosa. Lejos de parecer un ejercicio de nostalgia, el concierto dejó claro que, incluso a los 72 años, Geddy Lee y Alex Lifeson siguen tocando con una energía y una precisión admirables.

Rush en el Palacio de los Deportes (CORTESÍA OCESA: LILIANA ESTRADA)

Uno de los mayores retos de esta nueva etapa era llenar el inmenso vacío que dejó Neil Peart. La respuesta llegó de la mano de Anika Nilles, la extraordinaria baterista alemana que ha sido recibida con entusiasmo por los fans más exigentes. Si alguien llegó al Palacio con dudas, salió convencido de haber presenciado una auténtica clase magistral.

Sin intentar imitar a Peart, Nilles honró su legado con una interpretación poderosa y elegante. Su ejecución de "Tom Sawyer" y las piezas más complejas del repertorio confirmó por qué fue elegida para acompañar a Lee y Lifeson en esta aventura.

Rush en el Palacio de los Deportes (CORTESÍA OCESA: LILIANA ESTRADA)

Mientras tanto, Geddy Lee sorprendió con una voz mucho más sólida de lo que muchos esperaban, y Alex Lifeson recordó por qué es uno de los guitarristas más infravalorados y creativos del rock.