Anne Hathaway anuncia que está embarazada a los 43 años: espera a su tercer hijo

La protagonista de El diablo viste a la moda compartió la feliz noticia a través de un video en el que presume un embarazo que a juzgar por el tamaño el baby bump, se encuentra en el segundo trimestre,

"Bebé, soy tuyo x", compartió la actriz en la publicación que despertó una ola de felicitaciones por parte de colegas y admiradores.

Aunque Hathaway siempre ha sido reservada respecto a su vida privada, en varias ocasiones ha hablado abiertamente sobre los desafíos que enfrentó para convertirse en madre y sobre la importancia que tiene su familia en su vida.

La actriz y el productor Adam Shulman, casados desde 2012, son padres de Jonathan y Jack, y ahora se preparan para dar la bienvenida a un nuevo integrante.

A lo largo de los años, Anne Hathaway ha sido transparente sobre las dificultades que pueden acompañar la maternidad. En el pasado, la actriz habló sobre los problemas de fertilidad que experimentó y expresó su empatía hacia las mujeres que atraviesan procesos similares.

“Para todas las personas que pasan por infertilidad y problemas de concepción, sepan que ninguno de mis embarazos fue una línea recta”, escribió en una publicación en la que habló de sus dificultades y que generó miles de mensajes de apoyo.