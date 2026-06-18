Olivia Wilde habla por primera vez de su polémico romance con Harry Styles: 'Tuvimos la relación más dulce'

Olivia Wilde recuerda el origen de la polémica sobre su relación con Harry Styles

Durante la entrevista, Alex Cooper planteó que parte de esa reacción pudo deberse a la diferencia de edad entre ambos, Wilde, de 42 años, es diez años mayor que Styles, además la relación comenzó poco después de su separación del actor Jason Sudeikis.

Para describir el contraste entre su vida privada y el ambiente que se generó su relación en internet, Olivia Wilde recordó una metáfora: “Había toda esta locura pública, pero mi vida privada estaba muy lejos de eso y era realmente bastante sana y dulce. Tenía alegría, amor y felicidad reales durante ese tiempo”.

Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler y Olivia Wilde (Getty Images)

Después agregó: “Era como si el tornado estuviera justo al otro lado de la puerta. Si estabas dentro pensabas: ‘Qué agradable es esto’, y luego abrías la puerta y una vaca y un tractor salían volando”.

La actriz considera que buena parte del rechazo surgió por el tipo de vínculo que algunos seguidores desarrollan con figuras públicas: “Tiene mucho que ver con el tipo de relación parasocial que la gente tiene con él, una carga muy pesada y algo que no envidio”.

Sin embargo, destacó la forma en que Harry Styles manejó esa presión: “Él la lleva con gracia. Creo que es una responsabilidad enorme que todas esas estrellas tienen que soportar y es imposible”, Incluso aseguró que las muestras públicas de felicidad parecían molestar a algunos admiradores del cantante: “Es casi como si nuestra felicidad los hubiera enfurecido”, continuó.



Y recordó con ironía la reacción que provocaban sus apariciones en los conciertos del artista: “Yo iba a sus shows y bailaba, y la gente decía: ‘Ah, qué bien. ¿Cómo te atreves a bailar y sonreír?’”.

La relación entre Olivia y Harry comenzó oficialmente en enero de 2021. La pareja se conoció y comenzó a salir durante el rodaje de la película Don't Worry Darling, dirigida por Wilde y protagonizada por Styles y Florence Pugh.