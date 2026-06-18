Olivia Wilde habla por primera vez de su polémico romance con Harry Styles: 'Tuvimos la relación más dulce'

Más de tres años después de poner fin a su relación con Harry Styles, Olivia Wilde habló por primera vez de aquella etapa de su vida. La actriz aseguró que, pese a la controversia que rodeó su noviazgo, la realidad que vivieron fue muy distinta a la que se construyó en redes sociales y en los medios.
Durante una plática en el podcast Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper, la directora recordó que su historia con el cantante estuvo marcada por la tranquilidad, el cariño y una convivencia cotidiana que pocas personas llegaron a conocer.
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Olivia Wilde habla por primera vez de su romance con Harry Styles
Olivia Wilde explicó que, mientras en el exterior se desarrollaba una intensa conversación sobre su relación con Harry Styles, ellos lograron mantener una dinámica privada que recuerda con mucho cariño.
“Tuvimos la relación más encantadora. Tan dulce, tan hermosa y realmente muy familiar”, aseguró. La cineasta también compartió que el juicio público nunca logró alterar lo que sucedía entre ambos.
“Creo que existíamos dentro de una pequeña burbuja y ese juicio externo nunca logró entrar en esa burbuja. Fue un milagro y un verdadero testimonio de que pudimos hacerlo posible”.
La actriz también reconoció que todavía le sorprende la intensidad con la que algunas personas reaccionaron cuando su romance salió a la luz en 2021: “Realmente enojó a la gente. La gente estaba realmente furiosa”.
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Olivia Wilde recuerda el origen de la polémica sobre su relación con Harry Styles
Durante la entrevista, Alex Cooper planteó que parte de esa reacción pudo deberse a la diferencia de edad entre ambos, Wilde, de 42 años,es diez años mayor que Styles, además la relación comenzó poco después de su separación del actor Jason Sudeikis.
Para describir el contraste entre su vida privada y el ambiente que se generó su relación en internet, Olivia Wilde recordó una metáfora: “Había toda esta locura pública, pero mi vida privada estaba muy lejos de eso y era realmente bastante sana y dulce. Tenía alegría, amor y felicidad reales durante ese tiempo”.
Después agregó: “Era como si el tornado estuviera justo al otro lado de la puerta. Si estabas dentro pensabas: ‘Qué agradable es esto’, y luego abrías la puerta y una vaca y un tractor salían volando”.
La actriz considera que buena parte del rechazo surgió por el tipo de vínculo que algunos seguidores desarrollan con figuras públicas: “Tiene mucho que ver con el tipo de relación parasocial que la gente tiene con él, una carga muy pesada y algo que no envidio”.
Sin embargo, destacó la forma en que Harry Styles manejó esa presión: “Él la lleva con gracia. Creo que es una responsabilidad enorme que todas esas estrellas tienen que soportar y es imposible”, Incluso aseguró que las muestras públicas de felicidad parecían molestar a algunos admiradores del cantante: “Es casi como si nuestra felicidad los hubiera enfurecido”, continuó.
Y recordó con ironía la reacción que provocaban sus apariciones en los conciertos del artista: “Yo iba a sus shows y bailaba, y la gente decía: ‘Ah, qué bien. ¿Cómo te atreves a bailar y sonreír?’”.
La relación entre Olivia y Harry comenzó oficialmente en enero de 2021. La pareja se conoció y comenzó a salir durante el rodaje de la película Don't Worry Darling, dirigida por Wilde y protagonizada por Styles y Florence Pugh.
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Olivia Wilde habla de separación de Jason Sudeikis y la coparentalidad
Además de recordar su romance con Harry Styles, Olivia Wilde habló sobre la relación que mantiene con Jason Sudeikis, padre de sus hijos Otis y Daisy.
La actriz explicó que, tras el fin de su relación sentimental, ambos lograron construir una dinámica enfocada en el bienestar de los niños: “Puedes crear una dinámica que permita que un niño tenga la mayor cantidad posible de amor”.
También reveló que el proceso implicó un importante trabajo personal: “Hice muchísima terapia”. Y aseguró que la separación terminó fortaleciendo la forma en que ambos ejercen la crianza.
“Estos niños siempre sacan lo mejor de nosotros de una manera que no era posible cuando estábamos juntos porque no colaborábamos; sin embargo, trabajamos muy bien como padres que crían a sus hijos por separado”.
Finalmente, envió un mensaje para quienes permanecen en relaciones infelices únicamente pensando en sus hijos: “Cuando hablo con personas que se encuentran en situaciones muy infelices y se quedan en ellas por el bien de los niños, les digo: ‘No le están haciendo ningún favor a nadie’”, concluyó.