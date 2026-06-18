El productor Andrés Tovar aseguró que la disputa legal que mantiene con Imagen Televisión desde hace varios años no tiene como objetivo obtener una indemnización millonaria, sino que busca el reconocimiento de los derechos relacionados con miles de horas de contenido que afirma haber creado y producido durante su etapa en la empresa.
Andrés Tovar aclara que su demanda contra Imagen Televisión no busca una indemnización millonaria
Andrés Tovar aclara que su demanda contra Imagen Televisión no busca un pago millonario
En entrevista para el programa Ventaneando, Andrés Tovar explicó que el conflicto con la televisora comenzó hace cuatro años, después de intentar resolver la situación mediante el diálogo.
“Este conflicto lleva cuatro años. Yo inicié una demanda civil en contra de ellos, una vez que transcurrieron dos años en los cuales intenté arreglar las cosas con ellos mediante el diálogo y no fue posible”.
El productor explicó que la demanda involucra más de 6 mil 300 horas de programación, por las que asegura no recibió el pago correspondiente ni el reconocimiento como productor y autor de esos proyectos y desmintió las versiones que aseguran que exige una millonaria cantidad correspondiente a su pago
“Rechazo categóricamente la cantidad de los 150 millones de pesos que están saliendo en redes. Es mentira", recalcó.
Después de presentar la demanda civil, Imagen Televisión respondió con una denuncia penal en su contra por presunta falsedad de declaraciones y supuesto fraude procesal. Sin embargo, Tovar asegura que esos señalamientos no tienen sustento.
“Ellos lo que dicen o lo que alegan es que yo estoy buscando hacer un doble cobro y pues no es así. Yo estoy pidiendo, como viene la demanda civil que interpuse, que se reconozcan los derechos, que esté en manos de un juez”.
Además, explicó que este tipo de procedimientos suelen utilizarse como una medida para desalentar a quienes emprenden acciones legales: “Son prácticas que desafortunadamente se llevan a cabo en México con el fin de presionarte para que desistas de la demanda civil”.
Andrés Tovar aclara su situación jurídica
Respecto a la vinculación a proceso que enfrenta, el productor Andres Tovar aclaró que esa resolución no implica una declaración de culpabilidad y reveló que recientemente obtuvo una resolución favorable en la justicia federal.
“Finalmente ahorita, de hecho, un juez federal me concedió la suspensión definitiva ante un amparo federal que yo promoví con mis abogados”.
Además, adelantó que analiza emprender acciones legales contra algunos medios que, según afirma, difundieron información incorrecta sobre su caso: “Estamos considerando efectivamente qué acciones legales vamos a implementar con mis abogados para poder reclamar este daño moral que pues es irreparable”, declaró.
Andrés Tovar cuenta con el apoyo de Maite Perroni
Durante la entrevista, Andrés Tovar también habló del apoyo que ha recibido de su esposa, la actriz y cantante Maite Perroni , a lo largo del proceso legal.
“Mira, mi esposa me ha apoyado incondicionalmente en todo este proceso desde que empezó. Somos un gran equipo”, compartió.
El productor señaló que ambos buscan convertir esta experiencia en una enseñanza para su hija Lía: “Pero la realidad es que yo como padre, ella como madre, pues ¿cuál es la enseñanza que podemos heredarle a nuestra hija? Que aprenda a poner límites, que aprenda a defender sus derechos”.
Mientras espera que el proceso legal avance, Andrés Tovar asegura que, respaldado por su familia y su equipo de abogados, seguirá adelante con la intención de defender el trabajo que realizó durante años y los derechos que como productor y autor le corresponden.