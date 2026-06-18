Andrés Tovar aclara que su demanda contra Imagen Televisión no busca una indemnización millonaria

Andrés Tovar aclara que su demanda contra Imagen Televisión no busca un pago millonario

En entrevista para el programa Ventaneando, Andrés Tovar explicó que el conflicto con la televisora comenzó hace cuatro años, después de intentar resolver la situación mediante el diálogo.

Andrés Tovar (Instagram)

“Este conflicto lleva cuatro años. Yo inicié una demanda civil en contra de ellos, una vez que transcurrieron dos años en los cuales intenté arreglar las cosas con ellos mediante el diálogo y no fue posible”.

El productor explicó que la demanda involucra más de 6 mil 300 horas de programación, por las que asegura no recibió el pago correspondiente ni el reconocimiento como productor y autor de esos proyectos y desmintió las versiones que aseguran que exige una millonaria cantidad correspondiente a su pago

“Rechazo categóricamente la cantidad de los 150 millones de pesos que están saliendo en redes. Es mentira", recalcó.

Después de presentar la demanda civil, Imagen Televisión respondió con una denuncia penal en su contra por presunta falsedad de declaraciones y supuesto fraude procesal. Sin embargo, Tovar asegura que esos señalamientos no tienen sustento.

“Ellos lo que dicen o lo que alegan es que yo estoy buscando hacer un doble cobro y pues no es así. Yo estoy pidiendo, como viene la demanda civil que interpuse, que se reconozcan los derechos, que esté en manos de un juez”.

Además, explicó que este tipo de procedimientos suelen utilizarse como una medida para desalentar a quienes emprenden acciones legales: “Son prácticas que desafortunadamente se llevan a cabo en México con el fin de presionarte para que desistas de la demanda civil”.