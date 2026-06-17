Tom Holland ya dio su visto bueno: Owen Cooper se posiciona como el favorito para convertirse en el próximo Spider-Man

Tom Holland imagina a Owen Cooper como el futuro Spider-Man

En una entrevista publicada por Esquire, Tom Holland no dudó en elogiar el trabajo del joven actor de 16 años: “Owen Cooper sería increíble. Obviamente es muy talentoso y es el tema del momento”, declaró.

Tom Holland (Getty Images)

Sin embargo, también reconoció que parte de la esencia del personaje radica en descubrir nuevos talentos: “El papel funciona bien con una cara nueva y desconocida”, recalcó.

Owen Cooper se convirtió en una de las grandes revelaciones en 2025 gracias a su trabajo en la serie de Netflix, Adolescencia, en la que interpretó a un adolescente acusado de asesinato. Su actuación fue reconocida por la crítica y le permitió hacer historia en la temporada de premios.

Owen Cooper (Getty Images)

El joven obtuvo el Emmy como mejor actor de reparto en una miniserie o película, además de convertirse en el ganador más joven de esa categoría. A esos reconocimientos sumó un Globo de Oro, un BAFTA y un Actor Award con su debut profesional.

Desde entonces, su carrera ha seguido creciendo. En 2026 debutó en el cine con Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, donde interpreta a un joven Heathcliff. Además, ya tiene asegurada su participación en Cry to Heaven, la próxima película de Tom Ford.