Mientras se prepara para regresar a la pantalla con Spider-Man: Un nuevo día, Tom Holland ya piensa en quién podría tomar algún día el lugar del superhéroe. El actor británico sorprendió al señalar a Owen Cooper , protagonista de la serie Adolescencia, como un candidato ideal para convertirse en el próximo Spider-Man.
Tom Holland ya dio su visto bueno: Owen Cooper se posiciona como el favorito para convertirse en el próximo Spider-Man
Tom Holland imagina a Owen Cooper como el futuro Spider-Man
En una entrevista publicada por Esquire, Tom Holland no dudó en elogiar el trabajo del joven actor de 16 años: “Owen Cooper sería increíble. Obviamente es muy talentoso y es el tema del momento”, declaró.
Sin embargo, también reconoció que parte de la esencia del personaje radica en descubrir nuevos talentos: “El papel funciona bien con una cara nueva y desconocida”, recalcó.
Owen Cooper se convirtió en una de las grandes revelaciones en 2025 gracias a su trabajo en la serie de Netflix, Adolescencia, en la que interpretó a un adolescente acusado de asesinato. Su actuación fue reconocida por la crítica y le permitió hacer historia en la temporada de premios.
El joven obtuvo el Emmy como mejor actor de reparto en una miniserie o película, además de convertirse en el ganador más joven de esa categoría. A esos reconocimientos sumó un Globo de Oro, un BAFTA y un Actor Award con su debut profesional.
Desde entonces, su carrera ha seguido creciendo. En 2026 debutó en el cine con Cumbres Borrascosas, dirigida por Emerald Fennell, donde interpreta a un joven Heathcliff. Además, ya tiene asegurada su participación en Cry to Heaven, la próxima película de Tom Ford.
¿Owen Cooper podría ser el nuevo Spider-Man?
La posibilidad de ver a Owen Cooper como Spider-Man no es nueva. Desde el éxito de Adolescencia, numerosos seguidores de Marvel han mencionado su nombre como una posible opción para el futuro del personaje.
El propio actor reconoció que interpretar al personaje es una aspiración personal, aunque no algo que contemple a corto plazo.
“Me gustaría hacerlo, pero no por un buen tiempo, algo así como 10 o 15 años”, comentó a Variety en 2025. “Pero eso sería solo cuando Tom Holland se haga a un lado”.
En otra entrevista para The Tonight Show, Cooper confesó que interpretar a Spider-Man es “un sueño que tengo desde que era niño”. Aunque también aclaró que no lo da por hecho ni espera que ocurra necesariamente.