Harper Beckham intentó acercarse a Brooklyn, pero el gesto intensificó la guerra familiar

Harper Beckham busca a su hermano Brooklyn para propiciar una reconciliación

Según reveló Page Six, Harper acudió el pasado viernes a la casa de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en Beverly Hills. La adolescente, que se encontraba en California junto a su familia para acompañar a su padre durante la ceremonia en la que recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, llegó a la propiedad alrededor de las dos de la tarde con una carta escrita a mano para su hermano.

Sin embargo, la visita fue breve, pues Brooklyn no se encontraba en casa y, de acuerdo con el medio estadounidense, Harper abandonó el lugar poco después sin haber podido verlo. Horas más tarde, el hijo mayor de David y Victoria compartió imágenes desde Nueva York en sus redes sociales, lo que confirmó que estaba fuera de California.

La familia Beckham está distanciada desde la boda de Brooklyn, el mayor de sus hijos, con Nicola Peltz. (Getty Images)

¿Un gesto genuino o una estrategia mediática?

Lo que pudo haber sido un intento privado de reconciliación terminó generando una nueva polémica. Un representante de Brooklyn y Nicola cuestionó el hecho de que hubiera fotógrafos esperando la llegada de Harper a la residencia y sugirió que la escena había sido "coreografiada para las cámaras".

“Que hubiera fotógrafos preparados cuando se entregó la carta lo dice todo; esto fue coreografiado para las cámaras”, aseguró el portavoz de la pareja a Page Six.

Desde el entorno de David y Victoria Beckham, sin embargo, las acusaciones fueron rechazadas. Una fuente cercana a la familia calificó la versión de "completamente absurda" y sostuvo que Harper simplemente quería ver a su hermano y entregarle personalmente la carta.

La familia Beckham está distanciada desde la boda de Brooklyn, el mayor de sus hijos, con Nicola Peltz. (Getty Images)

Incluso algunos comentaristas especializados en celebridades han señalado que la presencia de paparazzi no necesariamente probaría un montaje, dado que Harper venía de un evento altamente mediático —la ceremonia de David Beckham en el Paseo de la Fama— y pudo haber sido seguida por fotógrafos hasta Beverly Hills.