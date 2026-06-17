Armie Hammer asume errores tras los escándalos que frenaron su carrera: 'Yo mismo me busqué estos problemas'

Armie Hammer reconoce que sus decisiones contribuyeron a la caída de su carrera

En entrevista con The Hollywood Reporter, el protagonista de Call Me By Your Name afirmó que no considera que todo lo ocurrido haya sido producto de la mala suerte.

Armie Hammer (Getty Images)

“Yo mismo me busqué estos problemas. Esto no me sucedió por casualidad”, declaró. Aunque volvió a rechazar las acusaciones, reconoció que se rodeó de personas que terminaron perjudicándolo: “No hice lo que dicen que hice. Pero introduje en mi vida a personas muy peligrosas e inseguras, y enfadé a la gente de mi entorno, y aquí estamos”, agregó.

Los escándalos que mancharon la carrera de Armie Hammer

La polémica comenzó en enero de 2021, cuando se difundieron supuestos mensajes privados atribuidos al actor que incluían conversaciones sobre prácticas eróticas y fantasías de canibalismo. Poco después, varias exparejas realizaron señalamientos similares y, meses más tarde, una mujer llamada Effie Angelova lo acusó de haberla violado en 2017.

Armie Hammer (Getty Images)

Armie Hammer siempre negó esas acusaciones a través de sus abogados, quienes alegaron que todas las relaciones fueron consensuadas.

Sin embargo, su imagen se vio afectada y el actor abandonó proyectos importantes como Shotgun Wedding, junto a Jennifer Lopez, y la serie The Offer. Además, fue separado de la agencia William Morris Endeavor (WME) y, posteriormente, dejó Los Ángeles para mudarse a las Islas Caimán.

En 2023, la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles confirmó que investigaba las denuncias por agresión sexual, pero finalmente determinó que no existían pruebas suficientes para presentar cargos penales, por lo que el caso no llegó a juicio.