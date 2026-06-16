Valentino Lanús revela por qué ya no quiere volver a las telenovelas

A principios de 2026, Lanús volvió a ser noticia al confirmar que su reciente regreso a la pantalla fue únicamente temporal y que no tiene planes de reincorporarse de lleno al mundo de las telenovelas. El actor aseguró que su vida actual está enfocada en otras prioridades y que la industria del entretenimiento ya no resulta atractiva para él.

“Estoy poco enterado del mundo, sobre todo del medio, también estoy bastante dislocado”, comentó

en un reciente encuentro con la prensa.

No obstante, desde hace más de una década, Valentino Lanús ha optado por una transformación que va más allá de la fama y de protagonizar una telenovela. El actor inició una búsqueda personal y espirtual que incluso, lo ha llevado a replantearse el estilo de vida que había llevado durante años.

Durante varios años vivió alejado de la televisión y se mudó a distintas regiones de México, incluyendo la Riviera Maya, donde profundizó en prácticas como la meditación, la respiración consciente, el yoga y el estudio de distintas corrientes espirituales. Según ha contado en diversas entrevistas, ese proceso también estuvo relacionado con experiencias personales que transformaron su visión del éxito y la felicidad.

“La espiritualidad en sí es solo un campo. Es un escaloncito, pero es el camino más cercano de nuestra realidad. Luego está el alma y otros lugares más avanzados todavía”, contó.