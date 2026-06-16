Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Valentino Lanús revela por qué ya no quiere volver a las telenovelas

Tras un breve regreso a la televisión, Valentino Lanús aseguró que las telenovelas ya no forman parte de sus prioridades y en cambio, hoy dedica su vida a la espiritualidad y su familia.
mar 16 junio 2026 01:15 PM
Quién.com - 1
Valentino Lanús (Getty Images)
Publicidad

Valentino Lanús revela por qué ya no quiere volver a las telenovelas

A principios de 2026, Lanús volvió a ser noticia al confirmar que su reciente regreso a la pantalla fue únicamente temporal y que no tiene planes de reincorporarse de lleno al mundo de las telenovelas. El actor aseguró que su vida actual está enfocada en otras prioridades y que la industria del entretenimiento ya no resulta atractiva para él.

“Estoy poco enterado del mundo, sobre todo del medio, también estoy bastante dislocado”, comentó
en un reciente encuentro con la prensa.

No obstante, desde hace más de una década, Valentino Lanús ha optado por una transformación que va más allá de la fama y de protagonizar una telenovela. El actor inició una búsqueda personal y espirtual que incluso, lo ha llevado a replantearse el estilo de vida que había llevado durante años.

Durante varios años vivió alejado de la televisión y se mudó a distintas regiones de México, incluyendo la Riviera Maya, donde profundizó en prácticas como la meditación, la respiración consciente, el yoga y el estudio de distintas corrientes espirituales. Según ha contado en diversas entrevistas, ese proceso también estuvo relacionado con experiencias personales que transformaron su visión del éxito y la felicidad.

“La espiritualidad en sí es solo un campo. Es un escaloncito, pero es el camino más cercano de nuestra realidad. Luego está el alma y otros lugares más avanzados todavía”, contó.

Publicidad

El regreso de Valentino Lanús, que no cambió sus planes

En 2024, el actor sorprendió al anunciar su regreso a las telenovelas como protagonista de Tu vida es mi vida, producción que marcó su vuelta a Televisa después de varios años de ausencia. El proyecto generó entusiasmo entre los seguidores que esperaban verlo nuevamente en pantalla.

Sin embargo, Lanús aclaró posteriormente que aquella participación no significaba un regreso definitivo a la actuación. De acuerdo con sus declaraciones, aceptó el proyecto en un momento particular de su vida, pero nunca tuvo la intención de volver a la dinámica habitual de la televisión.

valentino-lanus-reaparece-irreconocible.JPG
Valentino Lanús ( Agencia México.)

“Fíjate que es difícil, honestamente. De todo este tiempo que estuve buscando un proyecto, porque aparte lo necesitaba, llegó Tu vida es mi vida, que fue el último que hice hace cuatro años prácticamente, y dentro de todo lo que vi era lo más decente que había”, compartió.

Incluso llegó a afirmar que el ambiente del espectáculo ya no le resulta atractivo y que, aunque reconoce los beneficios que le brindó la fama. Además, aseguró que actualmente es difícil encontrar un proyecto que vaya de la mano con su filosofía de vida y su propósito personal.

“Es difícil encontrar proyectos que empaten con mi filosofía”, afirmó.

Publicidad

Tags

Valentino Lanús

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien (4).jpg

Publicidad