Tom Holland confirma que se casó en secreto con Zendaya: así mantuvieron su boda lejos de los reflectores

Tom Holland confirma que se casó en secreto con Zendaya

Aunque evitó compartir detalles sobre la ceremonia, Holland dejó entrever que sus familiares estuvieron presentes en el enlace, confirmando así que la boda efectivamente ocurrió.

Esta noticia pone fin a meses de especulación en torno a una de las parejas más populares y discretas de Hollywood.

La confirmación llegó de manera inesperada. Durante la conversación con Esquire UK, el actor fue cuestionado sobre unas fotografías falsas creadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda de la pareja. Su respuesta fue la que terminó revelándolo todo.

Tom Holland y Zendaya. (Getty Images)

Durante la entrevista le preguntaron a Tom Holland si había tenido que informar a su familia de que las fotos de la pareja en su boda, generadas por inteligencia artificial, eran falsas.

"No, porque estaban todos allí", respondió.

Además, el actor aprovechó para hablar del vínculo que comparte con Zendaya. “Es mi persona” y “mi mejor amiga”, expresó al describir la relación que han construido.

La noticia llega meses después de que Zendaya fuera fotografiada usando un anillo que desató rumores de compromiso y posteriormente de matrimonio.

Zendaya y Tom Holland (Getty Images)

A principios de año, su estilista de confianza, Law Roach, también había insinuado públicamente que la pareja ya se había casado, aunque ninguno de los actores lo confirmó en ese momento.