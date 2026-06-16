Tom Holland confirma que se casó en secreto con Zendaya: así mantuvieron su boda lejos de los reflectores

Después de meses de especulaciones, anillos fotografiados y declaraciones que alimentaban los rumores, Tom Holland finalmente confirmó lo que muchos seguidores sospechaban: él y Zendaya ya están casados.
La revelación llegó durante una entrevista con Esquire UK, en la que el actor británico dejó escapar la noticia al hablar sobre unas imágenes generadas con inteligencia artificial que circulaban en redes sociales.
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Tom Holland confirma que se casó en secreto con Zendaya
Aunque evitó compartir detalles sobre la ceremonia, Holland dejó entrever que sus familiares estuvieron presentes en el enlace, confirmando así que la boda efectivamente ocurrió.
Esta noticia pone fin a meses de especulación en torno a una de las parejas más populares y discretas de Hollywood.
La confirmación llegó de manera inesperada. Durante la conversación con Esquire UK, el actor fue cuestionado sobre unas fotografías falsas creadas con inteligencia artificial que mostraban una supuesta boda de la pareja. Su respuesta fue la que terminó revelándolo todo.
Durante la entrevista le preguntaron a Tom Holland si había tenido que informar a su familia de que las fotos de la pareja en su boda, generadas por inteligencia artificial, eran falsas.
"No, porque estaban todos allí", respondió.
Además, el actor aprovechó para hablar del vínculo que comparte con Zendaya. “Es mi persona” y “mi mejor amiga”, expresó al describir la relación que han construido.
La noticia llega meses después de que Zendaya fuera fotografiada usando un anillo que desató rumores de compromiso y posteriormente de matrimonio.
A principios de año, su estilista de confianza, Law Roach, también había insinuado públicamente que la pareja ya se había casado, aunque ninguno de los actores lo confirmó en ese momento.
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Por qué Zendaya y Tom Holland decidieron mantener su boda en secreto
La confirmación del matrimonio no sorprendió tanto por la noticia en sí, sino por la forma en que se manejó. Durante años, la pareja ha evitado compartir detalles personales y rara vez habla de su relación en entrevistas.
Fuentes cercanas a la pareja ya habían adelantado que, en caso de casarse, no habría exclusivas, fotografías oficiales ni grandes anuncios públicos. Esa estrategia parece haberse cumplido al pie de la letra.
Mientras continúan trabajando juntos en nuevos proyectos, incluidos Spider-Man: Brand New Day y The Odyssey, Zendaya y Tom Holland han demostrado que es posible vivir una historia de amor bajo el escrutinio mundial sin renunciar a la privacidad.