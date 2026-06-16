Andrés Tovar aclara enfrentamiento legal con Imagen Televisión

Andrés Tovar se pronuncia sobre proceso legal por un presunto fraude

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Andrés Tovar explicó que el conflicto inició luego de que él emprendiera acciones legales contra la empresa para reclamar presuntos adeudos relacionados con proyectos que, según afirmó, fueron creados, registrados y producidos bajo su dirección.

Andrés Tovar (Instagram)

"Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen Televisión, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil 300 horas de programas de televisión", expresó al principio de su video.

El productor señaló que antes de acudir a los tribunales intentó resolver la situación mediante el diálogo: "Durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Al no encontrar una solución, en el 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos", explicó.

De acuerdo con su versión, más de un año después de presentar la demanda, la televisora interpuso una denuncia penal en su contra por presunto fraude.

"Catorce meses después de haber presentado la demanda civil en contra de Imagen Televisión, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal", afirmó.

Tovar también aprovechó para aclarar el significado de vinculación a proceso, luego de que se diera a conocer que se encuentra en esta etapa dentro del procedimiento penal y que incluso podría derivar en cárcel: "Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos", puntualizó.

Agregó que esta resolución únicamente permite que la investigación continúe: "Es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes", indicó.