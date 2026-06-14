Tyra Banks demanda a Netflix y acusa manipulación en documental sobre ‘America's Next Top Model’

La controversia por el caso de Shandi Sullivan en America's Next Top Model

Uno de los puntos centrales de la demanda gira en torno a la historia de Shandi Sullivan, concursante de la segunda temporada del reality. En el documental, Sullivan aseguró que una situación presentada en televisión como un escándalo de infidelidad fue, desde su perspectiva, una agresión sexual ocurrida durante las grabaciones en Italia.

Yoanna House, Tyra Banks, Shandi Sullivan y Mercedes Scelba-Shorte (Getty Images)

La demanda sostiene que Netflix construyó la idea de que Banks permitió deliberadamente esa situación y posteriormente fue incapaz de recordarla cuando fue cuestionada.

"Peor aún, la narrativa falsa que los productores construyeron (...) incluía que la Sra. Banks permitió a sabiendas que una concursante fuera agredida sexualmente en su programa, explotó el trauma de esa concursante para aumentar la audiencia y luego ni siquiera pudo recordarlo cuando se le preguntó".

El documento añade: "Esa narrativa sobre la Sra. Banks es una invención total, que Netflix transmitió a una audiencia global de millones de personas".

Diana Zalewski, Whitney Cunningham, Jaslene Gonzalez, Tyra Banks, Natasha Galkina y CariDee English (Getty Images)

La demanda también cuestiona declaraciones realizadas por integrantes del equipo creativo del documental. Según Banks, aunque efectivamente compartió su versión de los hechos, lo que finalmente apareció en pantalla fue muy distinto.

"La Sra. Banks sí dio su versión de los hechos. Sus respuestas fueron muy honestas. Pero la historia que escucharon los televidentes fue la historia engañosa que los productores decidieron contar". Por su parte, uno de los directores del proyecto habría declarado previamente que Banks tuvo la oportunidad de abordar todos los temas que considerara relevantes.

El legado de

America's Next Top Model

Tyra Banks fue la creadora y conductora de America's Next Top Model, programa que debutó en 2003 y se convirtió en uno de los realities más populares de la televisión estadounidense.

Tyra Banks (Getty Images)

A lo largo de más de dos décadas, el formato ha sido celebrado por abrir espacios para modelos con perfiles diversos, pero también ha sido objeto de críticas por algunas dinámicas y decisiones editoriales que hoy son vistas desde otra perspectiva.

Precisamente esa dualidad fue uno de los ejes del documental de Netflix. Sin embargo, Banks sostiene que el resultado final terminó afectando injustamente su imagen pública.