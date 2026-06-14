Tyra Banks demanda a Netflix y acusa manipulación en documental sobre ‘America's Next Top Model’

Tyra Banks emprendió acciones legales contra Netflix luego de asegurar que el documental Reality Check: Inside America's Next Top Model presentó una versión distorsionada de sus declaraciones y dañó su reputación pública.
De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por diversos medios estadounidenses, la exmodelo presentó una demanda el pasado 13 de junio, en la que acusa a la plataforma de haber utilizado una edición selectiva de una extensa entrevista para respaldar una narrativa que considera "falsa y difamatoria". La empresaria solicita un juicio con jurado para determinar la indemnización que correspondería en este caso.
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Tyra Banks demanda a Netflix tras documental sobre America's Next Top Model
En la demanda, Tyra Banks explica que aceptó participar en el proyecto porque consideraba importante hablar con honestidad sobre el impacto que tuvo America's Next Top Model, incluyendo aquellos aspectos que hoy abordaría de manera distinta.
"Tyra Banks participó en la serie documental de Netflix America's Next Top Model porque creía que los espectadores merecían una conversación sincera sobre el legado del programa: sus éxitos y sus deficiencias", señala el documento.
Asimismo, sostiene que nunca impuso restricciones sobre los temas que podían ser abordados durante la entrevista: "Antes de la entrevista, la Sra. Banks no limitó los temas relacionados con ANTM que el entrevistador podría preguntarle".
Según la demanda, la conversación se extendió por aproximadamente tres horas y media. Sin embargo, únicamente 16 minutos de ese material habrían sido incluidos en la producción final.
La modelo y empresaria argumenta que esos fragmentos fueron modificados de tal manera que alteraron el sentido original de sus respuestas: "Los fragmentos fueron despojados de contexto y reensamblados para respaldar una narrativa falsa y difamatoria que no guarda relación con lo que ella realmente expresó".
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La controversia por el caso de Shandi Sullivan en America's Next Top Model
Uno de los puntos centrales de la demanda gira en torno a la historia de Shandi Sullivan, concursante de la segunda temporada del reality. En el documental, Sullivan aseguró que una situación presentada en televisión como un escándalo de infidelidad fue, desde su perspectiva, una agresión sexual ocurrida durante las grabaciones en Italia.
La demanda sostiene que Netflix construyó la idea de que Banks permitió deliberadamente esa situación y posteriormente fue incapaz de recordarla cuando fue cuestionada.
"Peor aún, la narrativa falsa que los productores construyeron (...) incluía que la Sra. Banks permitió a sabiendas que una concursante fuera agredida sexualmente en su programa, explotó el trauma de esa concursante para aumentar la audiencia y luego ni siquiera pudo recordarlo cuando se le preguntó".
El documento añade: "Esa narrativa sobre la Sra. Banks es una invención total, que Netflix transmitió a una audiencia global de millones de personas".
La demanda también cuestiona declaraciones realizadas por integrantes del equipo creativo del documental. Según Banks, aunque efectivamente compartió su versión de los hechos, lo que finalmente apareció en pantalla fue muy distinto.
"La Sra. Banks sí dio su versión de los hechos. Sus respuestas fueron muy honestas. Pero la historia que escucharon los televidentes fue la historia engañosa que los productores decidieron contar". Por su parte, uno de los directores del proyecto habría declarado previamente que Banks tuvo la oportunidad de abordar todos los temas que considerara relevantes.
El legado de
America's Next Top Model
Tyra Banks fue la creadora y conductora de America's Next Top Model, programa que debutó en 2003 y se convirtió en uno de los realities más populares de la televisión estadounidense.
A lo largo de más de dos décadas, el formato ha sido celebrado por abrir espacios para modelos con perfiles diversos, pero también ha sido objeto de críticas por algunas dinámicas y decisiones editoriales que hoy son vistas desde otra perspectiva.
Precisamente esa dualidad fue uno de los ejes del documental de Netflix. Sin embargo, Banks sostiene que el resultado final terminó afectando injustamente su imagen pública.