Jorge Blanco, actor conocido por su personaje de León Vergas en la serie juvenil Violetta, y Stephie Caire atraviesan uno de los momentos más dolorosos de sus vidas: la pérdida de su primer bebé. Los actores anunciaron la noticia a través de un mensaje conjunto en redes sociales, donde compartieron el profundo amor con el que habían recibido la noticia de convertirse en papás.
Jorge Blanco, actor de Violetta, y Stephie Caire anuncian la pérdida de su bebé: “Somos papás de un angelito”
Jorge Blanco y Stephie Caire anuncian la pérdida de su bebé
En el comunicado, Jorge Blanco y Stephie Caire dedicaron unas palabras a su bebé, a quien describieron como una presencia que transformó sus vidas, pese al breve tiempo que pudieron compartir la espera.
"Aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros", escribieron. La pareja aseguró que continuará honrando su memoria a través del amor que ya sentían por él: "Seguiremos aprendiendo, celebrándote y amándote cada segundo, eternamente".
Aunque reconocieron que aún resulta difícil comprender lo ocurrido, ambos expresaron que encuentran consuelo en el impacto que la llegada de su hijo tuvo en sus vidas.
"Nos cuesta entenderlo, pero sentimos que viniste a iluminarnos el alma y la existencia y que cumpliste tu misión muy rápido. Nos cambiaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente habernos elegido como tus papis".
Jorge y Stephie también compartieron cómo esta experiencia modificó para siempre la forma en la que se ven a sí mismos: "Ahora somos papás de un angelito que es nuestro orgullo y motivación. Te amamos infinito".
Al final del mensaje, la pareja agradeció el cariño recibido y explicó que, debido a sus compromisos profesionales, continuarán asistiendo a algunos eventos públicos, aunque prefieren mantener reserva respecto a este tema: "Por nuestro trabajo, estaremos presentes en eventos, y apreciamos su comprensión si somos más reservados y no queremos hablar del tema".
Así anunciaron Jorge Blanco y Stephie Caire el embarazo
La noticia contrasta con la alegría que ambos compartieron Jorge Blanco y Stephie Caire el pasado 22 de abril, cuando anunciaron que estaban esperando a su primer bebé.
A través de un video publicado en Instagram, Jorge y Stephie revelaron la noticia mostrando una pequeña gorra con la frase: "Mom + Dad = Me".
En aquel momento, acompañaron la publicación con un mensaje lleno de ilusión: "Ya te amamos con todo nuestro corazón. Eres el regalo más grande".
La noticia fue celebrada por miles de seguidores y por amigos cercanos, incluidos algunos integrantes del elenco de Violetta, serie que consolidó la carrera internacional de Jorge Blanco.
Jorge Blanco alcanzó gran popularidad gracias a su participación como León Vargas en Violetta, una de las producciones juveniles más exitosas de Disney Channel Latinoamérica. Antes había formado parte de proyectos como High School Musical: La Selección y High School Musical: El Desafío.
Stephie Caire, actriz, cantante y creadora de contenido, conoció a Jorge precisamente durante su participación en High School Musical: La Selección en 2007.
Desde entonces han construido una relación que ya suma 17 años juntos. La pareja se comprometió en 2016 y posteriormente reveló que habían decidido mantener su matrimonio alejado del foco público.