Jorge Blanco, actor de Violetta, y Stephie Caire anuncian la pérdida de su bebé: “Somos papás de un angelito”

Jorge Blanco y Stephie Caire anuncian la pérdida de su bebé

En el comunicado, Jorge Blanco y Stephie Caire dedicaron unas palabras a su bebé, a quien describieron como una presencia que transformó sus vidas, pese al breve tiempo que pudieron compartir la espera.

"Aunque no te hayas podido quedar a nuestro lado de la manera que pensábamos, vives siempre con y en nosotros", escribieron. La pareja aseguró que continuará honrando su memoria a través del amor que ya sentían por él: "Seguiremos aprendiendo, celebrándote y amándote cada segundo, eternamente".

Jorge Blanco y Stephie Caire (Instagram)

Aunque reconocieron que aún resulta difícil comprender lo ocurrido, ambos expresaron que encuentran consuelo en el impacto que la llegada de su hijo tuvo en sus vidas.

"Nos cuesta entenderlo, pero sentimos que viniste a iluminarnos el alma y la existencia y que cumpliste tu misión muy rápido. Nos cambiaste la vida para siempre y te agradecemos profundamente habernos elegido como tus papis".

Jorge y Stephie también compartieron cómo esta experiencia modificó para siempre la forma en la que se ven a sí mismos: "Ahora somos papás de un angelito que es nuestro orgullo y motivación. Te amamos infinito".

Al final del mensaje, la pareja agradeció el cariño recibido y explicó que, debido a sus compromisos profesionales, continuarán asistiendo a algunos eventos públicos, aunque prefieren mantener reserva respecto a este tema: "Por nuestro trabajo, estaremos presentes en eventos, y apreciamos su comprensión si somos más reservados y no queremos hablar del tema".