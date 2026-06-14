Anahí y Poncho Herrera recuerdan la fuerte pelea que vivieron en la época de RBD

El reencuentro entre Anahí y Poncho Herreradejó al descubierto que, más allá del fenómeno musical que representó RBD, también existieron momentos de tensión, diferencias y aprendizajes que terminaron fortaleciendo el vínculo entre ambos.
Durante su participación en Encuentros sin Fronteras, programa conducido por el actor en colaboración con ESPN y Disney+, los actores hicieron un recorrido por algunas de las anécdotas más significativas de la época en la que formaron parte de una de las agrupaciones juveniles más exitosas de habla hispana. Entre recuerdos y risas, ambos revivieron una discusión ocurrida durante una gira internacional que, por unas horas, puso a prueba su paciencia.
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Anahí y Poncho Herrera recuerdan la pelea que vivieron en RBD
Todo ocurrió en Colombia, cuando RBD comenzaba a consolidar su éxito fuera de México. Según recordaron, una fuerte lluvia sorprendió al grupo durante su estancia en el país y algunos de los integrantes querían salir a divertirse bajo el agua.
Sin embargo, Anahítenía otra preocupación: proteger su voz para los conciertos que aún tenían pendientes.
La diferencia de opiniones terminó provocando un desacuerdo con Poncho Herreraque fue escalando hasta convertirse en una acalorada discusión dentro del hotel.
"Odio a Poncho, me quiero salir del grupo. Odio a Poncho, me quiero salir del grupo", recordaron entre carcajadas que repetía Anahí en medio del enojo.
Aunque el episodio parecía serio en ese momento, el distanciamiento fue breve. De acuerdo con la cantante y actriz, unas horas después ambos ya habían retomado la conversación como si nada hubiera ocurrido.
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El momento en que Poncho Herrera supo que era hora de cerrar el ciclo con RBD
Más allá de las anécdotas divertidas, Poncho Herrera también habló sobre el desgaste emocional y físico que implicaba formar parte de un proyecto de la magnitud de RBD.
Durante la charla, el actor reveló cuándo comprendió que su historia dentro del grupo había llegado a su fin.
"Yo me acuerdo cuando me bajé en Madrid del último concierto y dije: 'Creo que aquí se terminó mi etapa como, en ese proyecto'", compartió.
A pesar de esa certeza, Poncho dejó claro que recuerda aquellos años con profundo agradecimiento, consciente del impacto que RBD tuvo tanto en su carrera profesional como en su vida personal.
Una amistad que sobrevivió al fenómeno RBD
El reencuentro entre Anahí y Poncho Herrera confirmó que, a pesar de las diferencias que pudieron surgir durante las intensas giras y el ritmo acelerado del éxito internacional, el cariño y el respeto entre ellos permanecen intactos.
Ambos han seguido caminos distintos dentro de la industria del entretenimiento, pero las experiencias compartidas durante una etapa que marcó a toda una generación siguen siendo un punto de conexión.
Años después del fenómeno que revolucionó la cultura pop latinoamericana, las anécdotas de RBD continúan despertando nostalgia entre sus seguidores, quienes ahora descubren que detrás de los escenarios también hubo desacuerdos, reconciliaciones y amistades capaces de resistir el paso del tiempo.