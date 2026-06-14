Anahí y Poncho Herrera recuerdan la fuerte pelea que vivieron en la época de RBD

Anahí y Poncho Herrera recuerdan la pelea que vivieron en RBD

Todo ocurrió en Colombia, cuando RBD comenzaba a consolidar su éxito fuera de México. Según recordaron, una fuerte lluvia sorprendió al grupo durante su estancia en el país y algunos de los integrantes querían salir a divertirse bajo el agua.

Anahí y Poncho Herrera (Instagram)

Sin embargo, Anahí tenía otra preocupación: proteger su voz para los conciertos que aún tenían pendientes.

La diferencia de opiniones terminó provocando un desacuerdo con Poncho Herrera que fue escalando hasta convertirse en una acalorada discusión dentro del hotel.

"Odio a Poncho, me quiero salir del grupo. Odio a Poncho, me quiero salir del grupo", recordaron entre carcajadas que repetía Anahí en medio del enojo.

Aunque el episodio parecía serio en ese momento, el distanciamiento fue breve. De acuerdo con la cantante y actriz, unas horas después ambos ya habían retomado la conversación como si nada hubiera ocurrido.