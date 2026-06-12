Tyler Mane, actor de X-Men, revela que tiene cáncer de mama

A través de un video publicado en Instagram, el intérprete de 59 años explicó que inicialmente decidió mantener su diagnóstico en privado debido a la vergüenza que sentía al enfrentar una enfermedad que suele asociarse principalmente con las mujeres.

Sin embargo, ahora decidió hablar públicamente para ayudar a crear conciencia sobre una condición que, aunque poco frecuente, también afecta a los hombres.

"Sí. Tengo cáncer de mama. Y sí, es súper raro. Solo el 1% de los cánceres de mama son hombres.Seré honesto, mi primera reacción fue mantenerlo en secreto. Quiero decir, es un poco embarazoso. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados por adelantado porque no se habla de eso y no se busca", confesó.

Tyler Mane habla sobre un cáncer poco común en hombres

En su mensaje, Mane explicó que el cáncer de mama masculino representa aproximadamente el 1% de todos los casos diagnosticados de esta enfermedad. Según datos de la American Cancer Society, alrededor de uno de cada 726 hombres desarrollará cáncer de mama a lo largo de su vida, una cifra significativamente menor que en mujeres, pero que demuestra que el riesgo existe.

Tyler Mane (Instagram)

“Es súper raro. Solo el 1% de los cánceres de mama son de hombres”, escribió el actor, quien también destacó que muchos hombres no suelen someterse a revisiones porque desconocen que pueden desarrollar esta enfermedad.

El actor aprovechó la publicación para enviar un mensaje de prevención. “Vamos a empezar a hablar de ello. Si se detecta a tiempo, es muy tratable”, afirmó. Organizaciones médicas como la Mayo Clinic coinciden en que el diagnóstico temprano mejora considerablemente las probabilidades de tratamiento exitoso.

