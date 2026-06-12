Ícono del futbol mexicano y una de las figuras más queridas de la Selección Nacional, Luis Hernández, “El Matador”, hizo historia al convertirse en el jugador mexicano con más goles en una sola Copa del Mundo, en Francia 1998. Exdelantero, comentarista y personalidad irrepetible dentro y fuera de la cancha, hoy comparte con nosotros algunas de sus primeras veces.
Las 50 primeras veces de Luis Hernández, 'El Matador'
Ícono del futbol mexicano y una de las figuras más queridas de la Selección Nacional, Luis Hernández, “El Matador”, hizo historia al convertirse en el jugador mexicano con más goles en una sola Copa del Mundo, en Francia 1998. Exdelantero, comentarista y personalidad irrepetible dentro y fuera de la cancha, hoy comparte con nosotros algunas de sus primeras veces.
1. Primer partido que te hizo enamorarte del futbol El mundial de Argentina 1978.
2. Primera persona que creyó en tu talento Mi papá.
3. Primera vez que te pusiste una playera de la Selección En 1987, con la Selección Juvenil.
4. Primera vez que escuchaste el Himno Nacional antes de un partido En el Torneo Esperanzas, de Toulon, Francia, con la Selección Infantil.
5. Primer estadio que te impresionó El Estadio Azteca.
6. Primer gol en un Mundial en Francia 1998, contra Corea del Sur.
7. Primer gran decepción en el futbol Perder la final de 1993 contra el Atlante, jugando con el Monterrey.
8. Primera sensación al entrar a una cancha mundialista Fue algo increíble.
9. Primera vez que conviviste con figuras internacionales en el futbol En el partido del Resto del Mundo en el centenario de la Liga Italiana, en 1998.
10. Primer rival mundialista que te intimidó No hubo.
11. Primer equipo en el que jugaste como profesional Con los Jabatos de Nuevo León.
12. Primera vez que tu familia te vio jugar con México Debió ser el día de mi inauguración por televisión. México vs. Uruguay, en San Diego.
13. Primera decisión difícil que tomaste de tu carrera Haberme negado a jugar un partido Monterrey vs. Necaxa.
14. Primer autógrafo que te pidieron Uy, no me acuerdo.
15. Primera vez que fallaste en un partido importante Fallé en muchos.
16. Primera vez que lloraste por futbol En la final de Monterrey versus Atlante, cuando perdimos la final de futbol mexicano.
17. Primera cosa que compraste con tu primer sueldo Unas rosas para la Virgencita.
18. Primera vez jugando en el extranjero En el Torneo Esperanzas, de Toulon, en Francia.
19. Primer técnico que marcó tu carrera Manuel Lapuente.
20. Primera vez que pensaste en retirarte Nunca lo pensé.
21. Primer Mundial que viste como aficionado El de Argentina 1978.
22. Primera vez que regresaste a un mundial como comentarista Alemania 2006.
23. Primer coche Un Mustang 1983.
24. Primer trabajo antes de ser futbolista En Pemex, en una refinería.
25. Primeras vacaciones en familia En Ciudad de México, en Reino Aventura.
26. Primer recuerdo de la niñez Haber sido feliz.
27. Primer viaje al extranjero A Francia en 1987.
28. Primer sacrificio para lograr llegar a ser futbolista profesional Dejar la escuela.
29. Primera persona que entendió el potencial de tu imagen Mi manager, Oscar Galiano.
30. Primer celebrity crush El Santo, el enmascarado de plata.
31. Primer amigo futbolista Mi hermano, Carlos Hernández.
32. Primera persona famosa que te impresionó conocer Curt Smith de Tears for Fears.
33. Primer regalo importante que le diste a tus papás Un nieto.
34. Primera emoción que sentiste al saber que serías papá Algo maravilloso.
35. Primera vez en el hospital A los seis años. Me aventé de una azotea.
36. Primera mascota Un gato que se llamaba Misifus.
37. Primer balón de futbol Cuando tenía seis años.
38. Primer héroe Superman.
39. Primer apodo "El perrito".
40. Primer concierto AC/DC en Los Ángeles.
41. Primera casa En Poza Rica, Veracruz, en la colonia Obrera.
42. Primeros zapatos de futbol Unos Manríquez.
43. Primer oso profesional Uy, muchos. No recuerdo.
44. Primer viaje solo A Bahías de Huatulco en 1990.
45. Primera vez que tus hijos entendieron a qué te dedicabas En el Mundial del 98.
46. Primer ídolo futbolista que conociste Enrique Borja
47. Primera vez que dijiste: quiero ser futbolista En 1987.
48. Primera decepción amorosa En la prepa, la niña que me gustaba me dijo tres veces que no.
49. Primer día en este mundo 22 de diciembre de 1968.
50. Primer fracaso profesional Haber perdido una final contra el Atlante jugando con el Monterrey.