Las 50 primeras veces de Luis Hernández, 'El Matador'

1. Primer partido que te hizo enamorarte del futbol El mundial de Argentina 1978.

2. Primera persona que creyó en tu talento Mi papá.

3. Primera vez que te pusiste una playera de la Selección En 1987, con la Selección Juvenil.

4. Primera vez que escuchaste el Himno Nacional antes de un partido En el Torneo Esperanzas, de Toulon, Francia, con la Selección Infantil.

5. Primer estadio que te impresionó El Estadio Azteca.

6. Primer gol en un Mundial en Francia 1998, contra Corea del Sur.

7. Primer gran decepción en el futbol Perder la final de 1993 contra el Atlante, jugando con el Monterrey.

Luis Hernández (Getty Images)

8. Primera sensación al entrar a una cancha mundialista Fue algo increíble.

9. Primera vez que conviviste con figuras internacionales en el futbol En el partido del Resto del Mundo en el centenario de la Liga Italiana, en 1998.

10. Primer rival mundialista que te intimidó No hubo.

11. Primer equipo en el que jugaste como profesional Con los Jabatos de Nuevo León.

12. Primera vez que tu familia te vio jugar con México Debió ser el día de mi inauguración por televisión. México vs. Uruguay, en San Diego.

13. Primera decisión difícil que tomaste de tu carrera Haberme negado a jugar un partido Monterrey vs. Necaxa.

Luis Hernández, 'El Matador' (Cortesía)

14. Primer autógrafo que te pidieron Uy, no me acuerdo.

15. Primera vez que fallaste en un partido importante Fallé en muchos.

16. Primera vez que lloraste por futbol En la final de Monterrey versus Atlante, cuando perdimos la final de futbol mexicano.

