Todo listo para el Mundial 2026: así puedes ver la inauguración y el México vs Sudáfrica

Lo que debes saber del Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 será una edición sin precedentes. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, lo que elevará el número total de partidos a 104.

México también hará historia al convertirse en el primer país en albergar encuentros de tres Copas del Mundo distintas. Además del Estadio Azteca, Guadalajara y Monterrey recibirán partidos del torneo.

La final del Mundial 2026 será el 19 de julio. (Getty Images)

Tres inauguraciones para un Mundial histórico

A diferencia de ediciones anteriores, el Mundial 2026 contará con tres ceremonias inaugurales, una en cada uno de los países anfitriones. La primera se celebrará el jueves 11 de junio en México, mientras que Estados Unidos y Canadá realizarán sus respectivas aperturas el viernes 12 de junio, como parte de una estrategia para destacar la participación de las tres naciones organizadoras en la Copa del Mundo más grande de la historia.

La celebración en Los Ángeles estará encabezada por artistas internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, entre otros invitados y comenzará a las 4:30 pm, hora de la CDMX.

Las tres sedes del mundial 2026, tendrán una ceremonia inaugural. (Getty Images)

Por su parte, Canadá apostará por un elenco encabezado por Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara y Jessie Reyez y se podrá ver este viernes 12 de junio a las 1:30 pm, hora de la CDMX.

En ambos casos, los espectáculos comenzarán 90 minutos antes del partido inaugural de cada sede: Estados Unidos enfrentará a Paraguay, mientras que Canadá hará lo propio ante Bosnia y Herzegovina, completando así un fin de semana de apertura sin precedentes para el futbol mundial.