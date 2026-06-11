El Mundial de Futbol 2026 comienza este 11 de junio con un hecho histórico para México. El Estadio Azteca será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer estadio en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras las ediciones de 1970 y 1986.
Todo listo para el Mundial 2026: así puedes ver la inauguración y el México vs Sudáfrica
¿Dónde ver la inauguración del Mundial 2026?
La justa organizada por México, Estados Unidos y Canadá será la primera con 48 selecciones participantes y se extenderá hasta el 19 de julio. Si planeas seguir el arranque del torneo, aquí te contamos dónde ver el encuentro inaugural, a qué hora comienza y qué esperar de la ceremonia de apertura.
De acuerdo con la FIFA y los acuerdos de transmisión anunciados para México, el partido inaugural podrá seguirse a través de televisión abierta, canales deportivos y plataformas de streaming. La ceremonia en el Estadio Ciudad de México comienza a las 11:30 am y el partido inaugural entre México y Sudáfrica se jugará a la 1:00 pm (horario del centro de México).
- Canal 5
- Azteca 7
- TUDN
- ViX (streaming)
Lo que debes saber del Mundial 2026
La Copa del Mundo 2026 será una edición sin precedentes. Por primera vez participarán 48 selecciones nacionales, lo que elevará el número total de partidos a 104.
México también hará historia al convertirse en el primer país en albergar encuentros de tres Copas del Mundo distintas. Además del Estadio Azteca, Guadalajara y Monterrey recibirán partidos del torneo.
Tres inauguraciones para un Mundial histórico
A diferencia de ediciones anteriores, el Mundial 2026 contará con tres ceremonias inaugurales, una en cada uno de los países anfitriones. La primera se celebrará el jueves 11 de junio en México, mientras que Estados Unidos y Canadá realizarán sus respectivas aperturas el viernes 12 de junio, como parte de una estrategia para destacar la participación de las tres naciones organizadoras en la Copa del Mundo más grande de la historia.
La celebración en Los Ángeles estará encabezada por artistas internacionales como Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, entre otros invitados y comenzará a las 4:30 pm, hora de la CDMX.
Por su parte, Canadá apostará por un elenco encabezado por Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara y Jessie Reyez y se podrá ver este viernes 12 de junio a las 1:30 pm, hora de la CDMX.
En ambos casos, los espectáculos comenzarán 90 minutos antes del partido inaugural de cada sede: Estados Unidos enfrentará a Paraguay, mientras que Canadá hará lo propio ante Bosnia y Herzegovina, completando así un fin de semana de apertura sin precedentes para el futbol mundial.