Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, no podemos evitar pensar en algunos veteranos que llevan de 5 a 6 mundiales y que ahora regresan para representar a su país en uno de los eventos deportivos más grandes y emocionantes del mundo. Aunque claro, los años pasan, y aquí te dejamos cómo se veían cuando empezaron y cómo se ven ahora.
El antes y después de los futbolistas con más Mundiales
Before and after de los futbolistas de la Copa del Mundo
Memo Ochoa
A sus 40 años, Guillermo "Memo" Ochoa continúa demostrando por qué es una de las máximas leyendas del fut mexicano. Con dos décadas en la élite y con algunas de las actuaciones más memorables, en 2026 el portero mexicano hará historia al disputar su sexto Mundial, una marca que muy pocos futbolistas han alcanzado. Su primer Copa del Mundo fue Alemania 2006 donde participó con apenas 20 años.
Cristiano Ronaldo
No hay duda, Cristiano Ronaldo es uno de los reyes del fut. A lo largo de una carrera extraordinaria, el delantero portugués de 41 años ha roto récords tanto a nivel de clubes como con su selección. Con su presencia en el Mundial de 2026, se convertiría en uno de los primeros jugadores en disputar seis Copas del Mundo, en el que espera llevar la copa a casa. Jugó su primer Copa del Mundo en Alemania 2006 a la edad de 21 años.
Lionel Messi
Considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, el argentino de 38 años ha conquistado todos los títulos posibles, incluido el Mundial de 2022, la pieza que completó una carrera legendaria. Su primer mundial fue Alemania 2006 con 18 años y en 2026 jugará su sexta Copa del Mundo y no cabe duda de que también dará una actuación de primera.
Luka Modrić
El mediocampista croata ha sido el motor de su selección durante más de una década, guiándola a los mayores éxitos de su historia, incluida la final de la Copa del Mundo de 2018. A sus 40 años, Modrić continúa compitiendo al más alto nivel y, con su participación en 2026, sumaría su quinta Copa del Mundo. La primera fue Alemania 2006, donde participó con 20 años de edad.
Manuel Neuer
Otro portero de toda la vida, que ha sido una pieza clave tanto en su selección como a nivel de clubes. Su primera Copa del Mundo fue en Sudáfrica 2010 a los 24 años. En Brasil fue campeón del mundo en 2014, y en 2026 Neuer salió de su retiro internacional al ser convocado por el seleccionador Julian Nagelsmann para formar parte de la lista definitiva de 26 jugadores de la Selección de Alemania para la Copa del Mundo, que será la quinta de su carrera a los 40 años.
Yuto Nagatomo
El japonés se ha convertido en una de las figuras más emblemáticas del futbol asiático, ahora el defensa hace historia al convertirse en el primer jugador de su continente en reunir 5 Copas del Mundo. La primera fue Sudáfrica 2010, donde jugó con 23 años, y hoy regresa a sus 39 para el que quizás sea la última Copa del Mundo de su carrera.