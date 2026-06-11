El antes y después de los futbolistas con más Mundiales

Before and after de los futbolistas de la Copa del Mundo

Memo Ochoa

A sus 40 años, Guillermo "Memo" Ochoa continúa demostrando por qué es una de las máximas leyendas del fut mexicano. Con dos décadas en la élite y con algunas de las actuaciones más memorables, en 2026 el portero mexicano hará historia al disputar su sexto Mundial, una marca que muy pocos futbolistas han alcanzado. Su primer Copa del Mundo fue Alemania 2006 donde participó con apenas 20 años.

Memo Ochoa en la Copa del Mundo de Alemania 2006 (21 años) vs hoy (40 años)

Cristiano Ronaldo

No hay duda, Cristiano Ronaldo es uno de los reyes del fut. A lo largo de una carrera extraordinaria, el delantero portugués de 41 años ha roto récords tanto a nivel de clubes como con su selección. Con su presencia en el Mundial de 2026, se convertiría en uno de los primeros jugadores en disputar seis Copas del Mundo, en el que espera llevar la copa a casa. Jugó su primer Copa del Mundo en Alemania 2006 a la edad de 21 años.

Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo de Alemania 2006 (21 años) vs hoy (41 años)

Lionel Messi

Considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, el argentino de 38 años ha conquistado todos los títulos posibles, incluido el Mundial de 2022, la pieza que completó una carrera legendaria. Su primer mundial fue Alemania 2006 con 18 años y en 2026 jugará su sexta Copa del Mundo y no cabe duda de que también dará una actuación de primera.