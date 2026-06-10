Nick Reiner, acusado del asesinato de sus papás, pide su herencia para pagar su defensa

Nick Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio de sus padres, que conmocionó a Hollywood.

Los cuerpos Rob Reiner, de 78 años, y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados sin vida en su casa del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles en diciembre.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner y Michele Singer, había estado abierto sobre sus prolongadas batallas con la adicción a las drogas y períodos de indigencia desde su adolescencia. (Michael Buckner/Getty Images for Teen Vogue)

Una petición de 136 páginas presentada en Los Ángeles dice que Nick Reiner debió empezar a recibir hace dos años el fideicomiso creado por sus padres, y que debido a que no ha podido acceder a esos fondos tampoco ha podido pagar los elevados honorarios de los abogados que lo representaron luego de su arresto.

"Nick quería a sus padres y está devastado por sus muertes", dice la petición presentada el lunes.

"Pero los hechos sobre lo que sí y lo que no les ocurrió no están en cuestión en este litigio sobre el fideicomiso", agrega el documento.

Reiner estuvo inicialmente representado por el abogado de celebridades Alan Jackson, quien se apartó del caso poco tiempo después.