La polémica reacción de Jacob Elordi en incómodo encuentro con un fan en Japón

La reacción de Jacob Elordi tras incómodo encuentro con un fan en Japón

El actor australiano, reconocido por interpretar a Nate Jacobs en la serie Euphoria, fue interceptado por una persona cuando salía de un restaurante durante su reciente visita a Japón.

Jacob Elordi (Getty Images)

Las imágenes, difundidas a través de redes sociales muestran cómo un hombre se acerca para saludar al actor y comienza a caminar a su lado con la intención de tomarse una fotografía con él.

Mientras ambos avanzaban, el fan puso una mano sobre la espalda de Jacob Elordi , un gesto que provocó una reacción inmediata por parte del actor. "Por favor, no me toques, hermano", expresó antes de continuar su camino y retirarse del lugar.

Aunque la interacción duró apenas unos segundos, el video desató opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos consideraron que Jacobi actuó de manera respetuosa al establecer límites claros, otros cuestionaron la forma en que respondió al acercamiento de la persona.