Jacob Elordi sorprende al contar cómo grabó su escena final en 'Euphoria'

Jacob Elordi habló sobre la impactante muerte de Nate Jacobs en Euphoria y sorprendió al describir el complicado rodaje como una experiencia “realmente agradable” y hasta “bastante tranquila”, pese a que pasó horas encerrado en un ataúd junto a serpientes reales.
El actor compartió detalles del episodio emitido el pasado domingo, en el que su personaje muere tras ser mordido por una serpiente de cascabel mientras permanece enterrado vivo por unos prestamistas que exigen a Cassie, personaje interpretado por Sydney Sweeney, reunir un millón de dólares para salvarlo.
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Jacob Elordi cuenta cómo grabó su escena final en Euphoria
Jacob Elordi también recordó lo incómodo que resultó grabar dentro del reducido ataúd donde se filmó gran parte de la escena.
“Fue una forma genial de morir. Nate fue alguien que cometió tantos errores e hizo tantas elecciones oscuras”, expresó el actor durante un segmento detrás de cámaras. “Es bueno ver que todo llega a lo que ha llegado”, agregó.
“Mis hombros tocaban los lados y no podían mover mis brazos. Luego taladrarían la tapa y se oscurecía. Fue realmente agradable, en realidad. Fue bastante tranquilo ahí dentro”, contó.
El equipo de especialistas reveló que una de sus principales preocupaciones era garantizar que Elordi tuviera suficiente oxígeno mientras permanecía encerrado, además de reconocer que el actor aceptó pasar el mayor tiempo posible dentro del ataúd para lograr mayor realismo.
Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos del rodaje fue la presencia de serpientes reales en el set. Según explicó Elordi, el creador de la serie, Sam Levinson, insistió en filmar la secuencia utilizando animales reales.
“Las serpientes sonaban, lo que fue realmente alarmante cuando estás encerrado en una caja”, recordó el actor. “Tenían una boa constrictora a la que le pusieron un cascabel falso en la cola”.
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Una despedida agridulce para Jacob Elordi
Lejos de describir la experiencia como aterradora, Jacob Elordi aseguró que incluso terminó encariñándose con una de las serpientes utilizadas durante la grabación.
“Era muy lindo. Era muy cariñoso. Así que simplemente se acurrucó junto a mí y fue agradable. Pero estaba muy dormido. Era una serpiente dormilona. Tuve que empujarlo un poco para que subiera. Y eso fue todo”, relató entre risas.
Al final del especial detrás de cámaras, el actor reflexionó sobre lo que significó interpretar a Nate Jacobs desde el estreno de la serie en 2019: “Es algo agridulce”, admitió. “Esta serie es una parte enorme, no solo de mi carrera, sino de mi vida. Ha sido increíble y estoy muy orgulloso de ser parte de esto”.
La muerte del personaje ocurre en el séptimo episodio de la tercera temporada, titulado Rain or Shine, cuando Cassie logra reunir el dinero necesario para rescatarlo, aunque llega demasiado tarde después de que la serpiente lo mordiera.
Meses antes, en diciembre de 2025, Jacob Elordi ya había adelantado que la nueva temporada mostraría una faceta distinta de Nate: “Acabo de terminar de filmar una nueva temporada recientemente, y es algo completamente diferente”, declaró en una entrevista con Variety. “Realmente creo que [será más amable]”.
Aunque también admitió sus dudas sobre el resultado final: “Si funciona o no, no lo sé. Existe la posibilidad de que lo que he hecho no sea bueno”.