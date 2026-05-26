Jacob Elordi sorprende al contar cómo grabó su escena final en 'Euphoria'

Jacob Elordi cuenta cómo grabó su escena final en Euphoria

Jacob Elordi también recordó lo incómodo que resultó grabar dentro del reducido ataúd donde se filmó gran parte de la escena.

Jacob Elordi en Euphoria (Instagram)

“Fue una forma genial de morir. Nate fue alguien que cometió tantos errores e hizo tantas elecciones oscuras”, expresó el actor durante un segmento detrás de cámaras. “Es bueno ver que todo llega a lo que ha llegado”, agregó.

“Mis hombros tocaban los lados y no podían mover mis brazos. Luego taladrarían la tapa y se oscurecía. Fue realmente agradable, en realidad. Fue bastante tranquilo ahí dentro”, contó.

Jacob Elordi en Euphoria (Instagram)

El equipo de especialistas reveló que una de sus principales preocupaciones era garantizar que Elordi tuviera suficiente oxígeno mientras permanecía encerrado, además de reconocer que el actor aceptó pasar el mayor tiempo posible dentro del ataúd para lograr mayor realismo.

Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos del rodaje fue la presencia de serpientes reales en el set. Según explicó Elordi, el creador de la serie, Sam Levinson, insistió en filmar la secuencia utilizando animales reales.

“Las serpientes sonaban, lo que fue realmente alarmante cuando estás encerrado en una caja”, recordó el actor. “Tenían una boa constrictora a la que le pusieron un cascabel falso en la cola”.