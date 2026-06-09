Andrea Legarreta se confiesa: El momento exacto en que se enamoró de Luis Carlos Origel y su primer beso

Andrea Legarreta cuenta el momento que se enamoró de Luis Carlos Origel

Durante su participación en el podcast Conquista tu Mundo, conducido por Johnny Abraham, Andrea Legarreta compartió que fue durante la boda de la hija de la periodista Martha Carrillo cuando comenzó a ver a Luis Carlos con otros ojos y descubrió que sentía algo especial por quien hasta entonces consideraba únicamente un amigo.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

“Resulta que yo no podía cerrar los tres botones de la espalda. Yo tenía la espalda descubierta y nada más eran tres botones. Entonces, le dije: ‘Oye, ¿me puedes ayudar con los botones?’. Pero ah, sí me daba pena, te lo juro”, contó.

Y entonces me dice: ‘Sí, claro’. Y al momento de que él empieza a abrochar, ahí sentí. Hasta me tapé los brazos para que no viera que tenía piel chinita. O sea, me sentí viva. Dije, ‘Ay, sí, todavía estoy viva, todavía respiro’”, agregó.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

Andrea recordó que, durante la celebración, algunas de sus amigas comenzaron a notar la química que existía entre ellos, al punto de preguntarle si era su pareja. Aunque inicialmente lo negó, confesó que esos comentarios la hicieron pensar sobre lo que realmente sentía.

"Me dice: 'Pero vibran como pareja' y yo: 'Pues no'. '¿Y no te gustaría?'. Y dije pues sí, pero pues está muy chavo", relató entre risas.

La conductora también compartió que esa noche estuvieron juntos prácticamente todo el tiempo y descubrieron lo bien que se complementaban:"Bailamos toda la noche, es muy bailador, y yo, pues jalo. No es que sea tan bailadora, pero, pues jalo...", contó.