Aunque ha crecido rodeada de reflectores por ser hija de dos figuras muy conocidas, Manuela Sanz ha optado por mantener un perfil discreto. Sin embargo, durante una reciente aparición pública junto a su madre, la modelo Jaydy Michel, la joven compartió cómo ha sido crecer al lado de Alejandro Sanz y qué aspectos de su personalidad ha heredado de ambos.
Manuela revela cómo es crecer siendo hija de Alejandro Sanz y lo que más admira de él
Manuela Sanz revela cómo es crecer siendo hija de Alejandro Sanz
Al ser cuestionada sobre lo que representa tener como papá a uno de los artistas más importantes de la música en español, Manuela Sanz explicó que la fama siempre ha formado parte de su entorno, por lo que la percibe con total naturalidad.
“Bueno, al final es parte de mi realidad y es mi normalidad y para mí es mi padre y yo creo que... Yo me inspiro en él por la gran persona que es, no solamente por el gran talento que tiene, que también es algo que le admiro muchísimo”.
Más allá de la trayectoria musical de Alejandro Sanz, la joven destacó las cualidades humanas que más admira de él y que han servido como ejemplo en su vida. Durante la conversación, Manuela también habló de las similitudes que comparte con el intérprete de “Corazón Partío”.
“Yo creo que en carácter soy muy sensible como lo es mi padre y tengo el carácter también muy fuerte como lo tienen los dos y creo que eso es algo que comparto con los dos”.
La joven considera que tanto la sensibilidad como la fortaleza de carácter son rasgos que ha heredado de sus padres y que forman parte importante de su personalidad.
La influencia de Jaydy Michel en Manuela Sanz
La prensa también quiso saber qué aspectos la acercan más a su mamá. Entre risas, Jaydy Michel aseguró que su hija se parece mucho a ella: “Es igualita a mí, véanlo”.
Por su parte, Manuela Sanz destacó que una de las enseñanzas más importantes que ha recibido de su madre tiene que ver con la familia y la lealtad: “Yo creo que en el ser familiar, en ser superleal con la gente que quieres y tienes alrededor”.
Al final del encuentro, Manuela fue cuestionada sobre la relación que mantiene con sus padres y sobre la felicidad de ambos en sus respectivas vidas.
Su respuesta fue breve, pero contundente: “100%”.
Con estas declaraciones, Manuela Sanz dejó claro que, más allá del reconocimiento público de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, lo que más valora son las enseñanzas, el apoyo y los valores que ha recibido de ambos a lo largo de su vida.