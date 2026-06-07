Manuela revela cómo es crecer siendo hija de Alejandro Sanz y lo que más admira de él

Manuela Sanz revela cómo es crecer siendo hija de Alejandro Sanz

Al ser cuestionada sobre lo que representa tener como papá a uno de los artistas más importantes de la música en español, Manuela Sanz explicó que la fama siempre ha formado parte de su entorno, por lo que la percibe con total naturalidad.

Alejandro Sanz y su hija Manuela. (Instagram/manuela.snzm)

“Bueno, al final es parte de mi realidad y es mi normalidad y para mí es mi padre y yo creo que... Yo me inspiro en él por la gran persona que es, no solamente por el gran talento que tiene, que también es algo que le admiro muchísimo”.

Más allá de la trayectoria musical de Alejandro Sanz, la joven destacó las cualidades humanas que más admira de él y que han servido como ejemplo en su vida. Durante la conversación, Manuela también habló de las similitudes que comparte con el intérprete de “Corazón Partío”.

Jaydy y Alejandro comparten una hija: Manuela. (Instagram - @manuela.snzm)

“Yo creo que en carácter soy muy sensible como lo es mi padre y tengo el carácter también muy fuerte como lo tienen los dos y creo que eso es algo que comparto con los dos”.

La joven considera que tanto la sensibilidad como la fortaleza de carácter son rasgos que ha heredado de sus padres y que forman parte importante de su personalidad.