‘En el camino’: la carta de amor de David Pablos a la soledad y el deseo masculinos más allá del discurso ‘queer’

El corazón de 'En el camino' está en el inesperado encuentro de dos hombres solitarios y con heridas profundas

Contar una historia de amor entre dos hombres podría parecer una idea con poco sentido. Sin embargo, como explica David Pablos, la posibilidad de que existiera un relato así era mayor de lo que podríamos imaginar.

'En el camino', dirigida por David Pablos (Instagram)

"Era claro cómo en este mundo existía la posibilidad de contar fácilmente una historia como la que está en mi película y cómo la historia que cuento en la película, en el contexto de los personajes, es algo no del todo ajeno al mundo trailero”, explica.

“Lo único que yo tenía claro y esto fue el punto de partida, es que quería arrancar una película con un joven que se acuesta con traileros y que de alguna manera esto lo lleva a lidiar con una herida de profundidad que tiene que ver con el padre”, añade el director.

En el camino conocemos a Veneno, interpretado por Víctor Prieto, un joven que tiene encuentros sexuales en la carretera con traileros y que vive o sobrevive en un mundo marcado por la violencia, las relaciones de poder y la soledad. En su andar, conoce al Muñeco, personaje a quien da vida Osvaldo Sánchez, el único actor de carrera de la película.

'En el camino', dirigida por David Pablos (Jonathan Saldaña / QUIÉN)

“Yo casteé, salvo Osvaldo Sánchez, que es quien hace de Muñeco, todos actores naturales, gente de Ciudad Juárez, y creo que hay un naturalismo en la película que tiene que ver con el tono y tiene que ver con la gente con la que trabajé y de también adaptar mucho a quiénes son ellos y dejar que todo lo que estaba yo viendo en todo momento, tanto en el proceso de escritura como en el proceso de desarrollo, que todo eso quedara plasmado en el guión”, señala.

'En el camino', dirigida por David Pablos (Jonathan Saldaña / QUIÉN)

La historia transcurre en los paisajes áridos del norte del país, entre cabinas de tráiler, comedores y cachimbas, esos paraderos en las carreteras donde los conductores hacen paradas, toman baños, comen y encuentran en los encargados a alguien que escuche sus historias. Todo ello queda retratado con marcada naturalidad en la película.

“Aunque es una película totalmente de ficción, hay mucha realidad en la película a partir de esta observación; y quizás hay cosas que se sienten casi azarosas, porque involucré mucha de esa realidad en el proyecto”, añade David.

'En el camino', dirigida por David Pablos (Instagram)

En la historia, Veneno busca escapar de circunstancias opresivas y de violencia pero quizá ha elegido el camino equivocado para hacerlo, en su afán de “llegar” y cambiar el rumbo de su historia a su favor, se encuentra con Muñeco, en esa búsqueda de compañía que a veces se convierte en un instante de paz o de sosiego y, otras, en uno de deseo.

“Hay una búsqueda, ante todo, de una conexión”, dice David Pablos. “Hay mucha soledad en estos personajes, también hay mucha soledad en este mundo trailero y yo creo que lo que sucede en esta ficción es que los dos personajes tocan sus heridas y se abren y eso los hace intimar y eso los hace conectar”, subraya.

'En el camino', dirigida por David Pablos (Jonathan Saldaña / QUIÉN)

Mientras que Veneno escapa de una bola de nieve cada vez más grande que amenaza su vida y la de aquellos que lo rodean, Muñeco escapada de una realidad cada vez más ajena a él: su mujer y sus hijos, una familia que es “suya” nominalmente pero con la que no tiene un vínculo real.

Por ello cuando se encuentran esas dos soledades, la de Veneno y la de Muñeco, lo que menos importa es que sean dos hombres que se acompañan en el camino, uno asumido como gay y el otro como “heteroflexible”, sino el hecho de le dicen sí a la posibilidad de juntar sus soledades y ser, el uno para el otro, aquello que en ese momento necesita.