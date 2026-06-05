Con la Copa del Mundo de 2026 a la vuelta de la esquina, México se prepara para escribir una nueva página en la historia del futbol. El país se convertirá en el primero en albergar tres ediciones de un Mundial, un privilegio reservado para una nación que ya ha sido testigo de algunos de los episodios más memorables del deporte.
Los momentos históricos que México regaló a los Mundiales
Desde la consagración de Pelé hasta las genialidades de Diego Armando Maradona, pasando por el inolvidable gol de Manuel Negrete, los Mundiales celebrados en territorio mexicano dejaron imágenes que siguen vivas décadas después.
México 1970: el Mundial que consagró a Pelé
La Copa del Mundo de 1970 marcó un antes y un después en la historia del futbol. Fue el primer torneo transmitido a color para gran parte del planeta y reunió a algunas de las mayores figuras de la época.
La selección brasileña, encabezada por Pelé, conquistó su tercer título mundial tras derrotar a Italia en la final. Gracias a esa victoria, Brasil obtuvo de manera definitiva el histórico trofeo Jules Rimet y consolidó al futbolista como una de las mayores figuras del deporte.
El Partido del Siglo
Uno de los encuentros más recordados de todos los tiempos se disputó en las semifinales. Italia y Alemania protagonizaron un duelo épico que terminó 4-3 a favor de los italianos después de tiempos extra.
El partido pasó a la historia como el "Partido del Siglo" gracias a su intensidad y a los cinco goles anotados durante la prórroga, una cifra extraordinaria para una instancia tan decisiva.
México 1986: el Mundial de Maradona
Dieciséis años después, México volvió a recibir la Copa del Mundo. A pesar de las dificultades que atravesaba el país tras el terremoto de 1985, el torneo dejó algunos de los momentos más icónicos que ha vivido el futbol.
La Mano de Dios y el Gol del Siglo
En los cuartos de final, Diego Armando Maradona protagonizó una actuación que sigue siendo tema de conversación casi cuatro décadas después.
Frente a Inglaterra, el capitán argentino marcó dos goles que quedaron grabados para siempre en la historia del Mundial. El primero fue la famosa "Mano de Dios", anotado con la mano ante la mirada del árbitro. El segundo, apenas minutos después, fue una obra maestra individual en la que recorrió más de media cancha dejando atrás a cinco rivales antes de definir.
Argentina terminaría levantando el título tras vencer a Alemania Federal en la final disputada en el Estadio Azteca.
La joya de Manuel Negrete
México también tuvo su propio momento de gloria en aquella edición. Durante los octavos de final ante Bulgaria, Manuel Negrete anotó un espectacular gol de tijera que se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas del torneo.
La anotación sigue siendo considerada por muchos aficionados y especialistas como uno de los goles más bellos en la historia de las Copas del Mundo.
Un legado que continúa en 2026
Ahora, con la llegada del Mundial de 2026, México volverá a colocarse en el centro de la escena futbolística. La tercera Copa del Mundo organizada en su territorio no solo representa un récord histórico, sino también una oportunidad para sumar nuevos capítulos a una tradición que ya ha regalado algunos de los momentos más inolvidables del futbol mundial.