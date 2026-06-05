Los momentos históricos que México regaló a los Mundiales

Desde la consagración de Pelé hasta las genialidades de Diego Armando Maradona, pasando por el inolvidable gol de Manuel Negrete, los Mundiales celebrados en territorio mexicano dejaron imágenes que siguen vivas décadas después.

México 1970: el Mundial que consagró a Pelé

La Copa del Mundo de 1970 marcó un antes y un después en la historia del futbol. Fue el primer torneo transmitido a color para gran parte del planeta y reunió a algunas de las mayores figuras de la época.

Pelé en el Mundial de México en 1970 (RRSS)

La selección brasileña, encabezada por Pelé, conquistó su tercer título mundial tras derrotar a Italia en la final. Gracias a esa victoria, Brasil obtuvo de manera definitiva el histórico trofeo Jules Rimet y consolidó al futbolista como una de las mayores figuras del deporte.

El Partido del Siglo

Uno de los encuentros más recordados de todos los tiempos se disputó en las semifinales. Italia y Alemania protagonizaron un duelo épico que terminó 4-3 a favor de los italianos después de tiempos extra.

El partido del siglo entre Italia y Alemania (RRSS)

El partido pasó a la historia como el "Partido del Siglo" gracias a su intensidad y a los cinco goles anotados durante la prórroga, una cifra extraordinaria para una instancia tan decisiva.