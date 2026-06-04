La fiesta que el gobierno convirtió en un crimen: Rafael Cabrera recupera una historia olvidada

La fiesta que el gobierno convirtió en un crimen

Rafael Cabrera lleva años investigando poder, corrupción y política. Su nombre quedó inevitablemente ligado a la investigación de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, pero en esta ocasión se movió hacia otro terreno "más frívolo": el de la contracultura, la juventud y la represión. Aunque, en el fondo, dice, sigue hablando de lo mismo.

“Creo que lo que me interesa es ese cruce entre lo frívolo y el poder”, nos cuenta en entrevista. “Un poco eso era también la Casa Blanca. Y acá había algo parecido: una portada de nota roja que hablaba de una ‘orgía hippie’ y que terminó construyendo una verdad oficial que no necesariamente era real”.

La obsesión comenzó cuando encontró aquella portada publicada el 13 de febrero de 1971. El titular prometía LSD, pornografía y artistas famosos involucrados en una redada policiaca. “Fue amor a primera vista”, dice entre risas. “¿Cómo no me iba a enamorar de algo así? ¿Cómo no me va a llamar la atención?".

Fue amor a primera vista. ¿Cómo no me iba a enamorar de algo así?

Conforme avanzó en la investigación, Rafa Cabrera descubrió que detrás del escándalo había algo mucho más complejo: una generación que intentaba vivir con libertad en un país profundamente reprimido.

“Nadie estaba haciendo nada ilegal. Nadie estaba dañando a nadie. La idea de la orgía hippie quedó instalada porque así se vendió en la prensa, pero cuando lees los testimonios entiendes que eran jóvenes queriendo experimentar, divertirse, vivir”, explica.

En el libro aparecen adolescentes que esconden marihuana en un bombo de batería, Alejandro Jodorowsky en sus inicios haciendo teatro experimental y jóvenes queer tratando de existir en una época donde eso podía convertirse en un delito moral. Rafael insiste en que, en realidad, quienes terminaron violando la ley fueron las autoridades.

“El poder fue el que violó la ley aquella noche”, dice. “Entraron a una casa, hicieron una redada sin orden y violentaron derechos. Lo que termina revelando el libro es un pasado represor de esta ciudad que no deberíamos olvidar”.