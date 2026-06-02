Tras rumores sobre su muerte, Jorge Ortiz de Pinedo revela que fue hospitalizado

Jorge Ortiz de Pinedo resalta la importancia de los chequeos médicos

El protagonista de Una familia de diez explicó que una de las razones por las que ha logrado mantenerse estable es que atiende cualquier síntoma de inmediato y sigue puntualmente las indicaciones de sus medicos.

Jorge Ortiz de Pinedo (Diego Simón Sánchez)

“Cada vez que un doctor me dice: 'Tienes esto', le digo: 'Quítame eso'... yo luego luego me atiendo. En cuanto siento algo, voy al médico. Me tengo que cuidar mucho porque mi situación física es delicada, entonces me tengo que estar cuidando”, señaló.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a quienes, como él, se encuentran en la tercera edad y suelen postergar sus revisiones médicas: “La gente de cierta edad tenemos que checarnos siempre”, puntualizó.





Los problemas de salud de Jorge Ortiz de Pinedo

A lo largo de los últimos años, Jorge Ortiz de Pinedo ha enfrentado diversos problemas de salud que lo han obligado a permanecer bajo vigilancia médica constante.

Entre 2010 y 2016 fue diagnosticado en dos ocasiones con cáncer de pulmón. En ambos casos se sometió a tratamientos y a intervenciones quirúrgicas para retirar tejido afectado, logrando superar la enfermedad y entrar en remisión.

Jorge Ortiz de Pinedo (Andrea Murcia Monsivais)

Además, padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una condición que dificulta el paso del aire hacia los pulmones y puede provocar complicaciones respiratorias como enfisema, bronquitis o asma.

A estos padecimientos se suma la diabetes, enfermedad con la que también ha aprendido a convivir bajo supervisión médica. Pese a este historial clínico, el actor aseguró que continúa atendiendo a su salud y siguiendo los tratamientos necesarios para mantener una buena calidad de vida.