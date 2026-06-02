Tras rumores sobre su muerte, Jorge Ortiz de Pinedo revela que fue hospitalizado

Luego de que su nombre se volviera tendencia en redes sociales el fin de semana por falsos rumores sobre su fallecimiento, Jorge Ortiz de Pinedo reapareció en público y compartió detalles sobre un problema de salud que enfrentó recientemente.
El actor aclaró que se encuentra bien, pero reconoció que días antes de la polémica estuvo hospitalizado debido a una complicación médica que requirió atención inmediata.
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Jorge Ortiz de Pinedo revela que fue hospitalizado tras los rumores sobre su muerte
Jorge Ortiz de Pinedo asistió como invitado al cumpleaños de Víctor González Torres donde habló con la prensa sobre su estado de salud y los rumores que circularon en redes sociales.
Durante su encuentro con los reporteros, reveló que el pasado 25 de mayo fue internado en Monterrey, Nuevo León, después de experimentar algunos malestares.
“Fui al médico, tenía cierto mareo que me sentí medio raro. Me hicieron el electro, que le hacen a todos los viejos, tengo 78 años, y de ahí me hicieron un ecocardiograma. Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse, entonces me hicieron una angioplastia y heme aquí”, contó en la entrevista.
Aunque prefirió no profundizar en los detalles del procedimiento, aseguró que la atención médica oportuna fue fundamental para evitar complicaciones mayores.
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Jorge Ortiz de Pinedo resalta la importancia de los chequeos médicos
El protagonista de Una familia de diez explicó que una de las razones por las que ha logrado mantenerse estable es que atiende cualquier síntoma de inmediato y sigue puntualmente las indicaciones de sus medicos.
“Cada vez que un doctor me dice: 'Tienes esto', le digo: 'Quítame eso'... yo luego luego me atiendo. En cuanto siento algo, voy al médico. Me tengo que cuidar mucho porque mi situación física es delicada, entonces me tengo que estar cuidando”, señaló.
Además, aprovechó para enviar un mensaje a quienes, como él, se encuentran en la tercera edad y suelen postergar sus revisiones médicas: “La gente de cierta edad tenemos que checarnos siempre”, puntualizó.
Los problemas de salud de Jorge Ortiz de Pinedo
A lo largo de los últimos años, Jorge Ortiz de Pinedo ha enfrentado diversos problemas de salud que lo han obligado a permanecer bajo vigilancia médica constante.
Entre 2010 y 2016 fue diagnosticado en dos ocasiones con cáncer de pulmón. En ambos casos se sometió a tratamientos y a intervenciones quirúrgicas para retirar tejido afectado, logrando superar la enfermedad y entrar en remisión.
Además, padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una condición que dificulta el paso del aire hacia los pulmones y puede provocar complicaciones respiratorias como enfisema, bronquitis o asma.
A estos padecimientos se suma la diabetes, enfermedad con la que también ha aprendido a convivir bajo supervisión médica. Pese a este historial clínico, el actor aseguró que continúa atendiendo a su salud y siguiendo los tratamientos necesarios para mantener una buena calidad de vida.