Hollywood continúa reaccionando a la muerte de Kelly Curtis, hermana mayor de la actriz Jamie Lee Curtis. Días después de que la estrella de Un viernes de locos anunciara públicamente la noticia, nuevos informes han permitido conocer cómo fueron los últimos momentos de vida de quien también desarrolló una carrera en la actuación.
Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis
Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis
Kelly Curtis falleció el pasado 30 de mayo a los 69 años. Aunque inicialmente no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias de su muerte, autoridades del condado de Blaine, en Idaho, confirmaron posteriormente que murió por causas naturales y que había permanecido bajo cuidados paliativos durante la semana previa a su fallecimiento.
La actriz murió en su hogar, acompañada por su esposo, el cineasta John Marsh, y será cremada, según reportes de Page Six.
La noticia fue dada a conocer por la propia Jamie Lee Curtis a través de sus redes sociales. En un emotivo mensaje, describió a Kelly como su "primera amiga y confidente de toda la vida", además de recordar su talento, su sentido del humor y la estrecha relación que mantuvieron a lo largo de los años.
La ganadora del Oscar también compartió fotografías inéditas tomadas antes de su boda en 1984, una fecha especialmente significativa para ambas. En ellas aparece junto a Kelly, quien fue su dama de honor. Jamie recordó que, pese a los altibajos y rivalidades propias de la infancia, lograron construir una relación sólida que perduró hasta el final.
En otra publicación, la actriz compartió el obituario oficial de su hermana y destacó su generosidad, su amor por la naturaleza, los viajes y su profunda conexión con la familia.
Quién era Kelly Curtis
Aunque nunca alcanzó el nivel de fama de su hermana menor, Kelly Curtis formó parte de una de las familias más reconocidas de Hollywood. Era hija de los legendarios actores Tony Curtis y Janet Leigh, figuras icónicas del cine clásico estadounidense.
A lo largo de su trayectoria participó en producciones como Trading Places, Magic Sticks, The Devil's Daughter y episodios de series como Star Trek: Deep Space Nine y The Equalizer. También trabajó detrás de cámaras y colaboró en distintos proyectos junto a Jamie Lee Curtis.
Su muerte ha generado numerosas muestras de afecto dentro de la industria del entretenimiento. Para muchos, Kelly fue una figura discreta pero querida, cuya influencia se extendió mucho más allá de la pantalla. Mientras tanto, Jamie Lee Curtis continúa despidiéndose públicamente de quien definió como una de las personas más importantes de su vida.