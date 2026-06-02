Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Kelly Curtis, hermana de Jamie Lee Curtis

Kelly Curtis falleció el pasado 30 de mayo a los 69 años. Aunque inicialmente no se dieron a conocer detalles sobre las circunstancias de su muerte, autoridades del condado de Blaine, en Idaho, confirmaron posteriormente que murió por causas naturales y que había permanecido bajo cuidados paliativos durante la semana previa a su fallecimiento.

La actriz murió en su hogar, acompañada por su esposo, el cineasta John Marsh, y será cremada, según reportes de Page Six.

La noticia fue dada a conocer por la propia Jamie Lee Curtis a través de sus redes sociales. En un emotivo mensaje, describió a Kelly como su "primera amiga y confidente de toda la vida", además de recordar su talento, su sentido del humor y la estrecha relación que mantuvieron a lo largo de los años.

La ganadora del Oscar también compartió fotografías inéditas tomadas antes de su boda en 1984, una fecha especialmente significativa para ambas. En ellas aparece junto a Kelly, quien fue su dama de honor. Jamie recordó que, pese a los altibajos y rivalidades propias de la infancia, lograron construir una relación sólida que perduró hasta el final.

En otra publicación, la actriz compartió el obituario oficial de su hermana y destacó su generosidad, su amor por la naturaleza, los viajes y su profunda conexión con la familia.