Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub se separan tras un año de relación

Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub se separan

Según el medio británico The Sun, la ruptura entre Camila Cabello y Henry Junior Chalhoub se produjo de manera amistosa luego de que ambos reconocieran que se habían distanciado con el paso del tiempo.

Camila Cabello (Getty Images)

Una fuente cercana aseguró que la decisión fue resultado de una conversación honesta entre los dos.

“Camila y Henry tuvieron una conversación sincera y llegaron a la conclusión de que debían terminar su relación”, declaró la fuente. “Se divirtieron mucho juntos mientras duró, pero no estaba destinado a ser”, agregó.



La misma persona señaló que la separación ocurrió hace poco tiempo y que tanto la intérprete de “Havana” como el empresario enfrentarán el verano como solteros.

La última vez que Camila y Henry fueron fotografiados públicamente fue en abril pasado, durante el festival de Coachella y desde entonces no se les había visto juntos.