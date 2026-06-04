Nick Pasqual, actor conocido por su participación en la serie How I Met Your Mother y por su trabajo en otras producciones de Hollywood, fue sentenciado a 32 años de cárcel por el ataque que cometió contra su expareja, la maquilladora Allie Shehorn.
Actor de 'How I Met Your Mother' es condenado a más de 30 años de cárcel tras apuñalar a su exnovia
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La sentencia fue dictada el pasado 2 de junio por un tribunal de Los Ángeles, semanas después de que un jurado lo declarara culpable de múltiples delitos graves, entre ellos intento de asesinato, violación forzada, allanamiento de morada e infligir lesiones corporales severas en un contexto de violencia doméstica.
El caso provocó una fuerte conmoción en la industria del entretenimiento estadounidense debido a la gravedad de los hechos y a los antecedentes de abuso denunciados por la víctima antes del ataque.
De acuerdo con los documentos judiciales obtenidos por People, el ataque ocurrió la madrugada del 23 de mayo de 2024 en la residencia de Shehorn, ubicada en Sunland, al norte de Los Ángeles. Los fiscales señalaron que Pasqual irrumpió en la vivienda y la apuñaló más de 20 veces en distintas partes del cuerpo, incluyendo cuello, pecho, espalda, abdomen y brazos.
La maquilladora fue encontrada gravemente herida por una familiar y trasladada de urgencia a un hospital, donde permaneció varios días en cuidados intensivos y fue sometida a múltiples cirugías reconstructivas. Durante el juicio, Shehorn relató el miedo que sintió mientras luchaba por sobrevivir.
"Cuando estaba tirada en el suelo en un charco de mi propia sangre, me pregunté si así iba a terminar mi vida", declaró ante el tribunal.
La investigación también reveló que la víctima había solicitado una orden de restricción semanas antes del ataque tras denunciar episodios previos de violencia física y psicológica. Entre los abusos reportados figuraban agresiones con un cinturón, daños a la propiedad y una conmoción cerebral.
¿Quién es Nick Pasqual?
Antes de su condena, Nick Pasqual había desarrollado una carrera modesta dentro de la industria audiovisual estadounidense. Acumuló más de una treintena de créditos como actor y productor en cine y televisión.
Su participación más conocida fue en un episodio de How I Met Your Mother emitido en 2011, donde interpretó a Will, un estudiante de arquitectura vinculado al personaje de Ted Mosby. También apareció en producciones como Archive 81, Poor Paul, Homecoming y tuvo una participación en Rebel Moon, la película de Zack Snyder estrenada en 2023.
Fue precisamente durante la producción de Rebel Moon donde conoció a Allie Shehorn, integrante del departamento de maquillaje, con quien posteriormente inició una relación que terminó derivando en uno de los casos de violencia doméstica más impactantes que ha enfrentado Hollywood en los últimos años.