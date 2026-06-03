David Beckham recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante el Mundial

Tom Cruise y Victoria Beckham, la "Posh Spice", empresaria y esposa del exmediocampista británico, serán los oradores de la ceremonia que honrará al otrora jugador del Manchester United y del Real Madrid.

"La Cámara de Comercio de Hollywood está orgullosa de recibir a David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood", dijo la productora de la ceremonia, Ana Martinez, en un comunicado.

La gala se realizará el mismo día que Estados Unidos debuta en Los Ángeles contra Paraguay, en la Copa del Mundo que organiza junto a México y Canadá.

David Beckham y Victoria Beckham durante una cena en Highgrove House el 07 de febrero de 2025 en Tetbury, Inglaterra. Como preparación para sus próximas visitas de Estado a la Santa Sede y a la República de Italia. (Getty Images)

"El rol de Beckham en elevar el perfil del fútbol en Estados Unidos y su duradera influencia en los deportes, el entretenimiento y la cultura global hacen de este homenaje algo especialmente significativo", agregó Martinez.

Durante su carrera en los gramados, Sir David Beckham capitaneó a la selección inglesa durante seis años y vistió la camiseta de grandes clubes como el AC Milan y el Paris Saint-Germain, donde puso fin a su carrera como futbolista en 2013.