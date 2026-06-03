David Beckham recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 12 de junio, un día después del comienzo del Mundial de Norteamérica, informó este martes la entidad a cargo del famoso boulevard.
David Beckham recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante el Mundial
David Beckham recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood durante el Mundial
Tom Cruise y Victoria Beckham, la "Posh Spice", empresaria y esposa del exmediocampista británico, serán los oradores de la ceremonia que honrará al otrora jugador del Manchester United y del Real Madrid.
"La Cámara de Comercio de Hollywood está orgullosa de recibir a David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood", dijo la productora de la ceremonia, Ana Martinez, en un comunicado.
La gala se realizará el mismo día que Estados Unidos debuta en Los Ángeles contra Paraguay, en la Copa del Mundo que organiza junto a México y Canadá.
"El rol de Beckham en elevar el perfil del fútbol en Estados Unidos y su duradera influencia en los deportes, el entretenimiento y la cultura global hacen de este homenaje algo especialmente significativo", agregó Martinez.
Durante su carrera en los gramados, Sir David Beckham capitaneó a la selección inglesa durante seis años y vistió la camiseta de grandes clubes como el AC Milan y el Paris Saint-Germain, donde puso fin a su carrera como futbolista en 2013.
David Beckham pasa por una crisis familiar
Más recientemente, el exjugador se convirtió en copropietario del Inter Miami CF, franquicia que dio uno de los mayores golpes mediáticos en la historia de la MLS al fichar a Lionel Messi en 2023. Bajo su gestión, el club ha logrado consolidarse como una de las marcas deportivas más importantes de Norteamérica.
Beckham también amplió sus negocios fuera del deporte al fundar la productora Studio 99 en 2019, responsable de diversos documentales y contenidos audiovisuales.
Sin embargo, su vida personal también ha ocupado titulares en los últimos meses debido a la creciente fractura con su hijo mayor, Brooklyn Beckham. Tras años de rumores sobre tensiones familiares, Brooklyn confirmó públicamente en enero pasado que mantiene una ruptura con sus padres y aseguró que no busca una reconciliación, acusándolos de priorizar la imagen de la llamada "marca Beckham" por encima de las relaciones familiares.
El distanciamiento, tendría sus raíces en conflictos surgidos durante la boda de Brooklyn con la actriz Nicola Peltz en 2022, ha derivado en una de las crisis familiares más mediatizadas del espectáculo británico.