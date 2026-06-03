Checo Pérez y Carola Martínez celebran ocho años de casados con románticas fotos familiares

Fue Carola quien compartió en sus redes sociales algunas imágenes para conmemorar la fecha. En una de ellas aparece junto al piloto en una playa paradisíaca, acompañada por un sencillo pero significativo mensaje: “8 añotes. Te amo”.

Checo Pérez y Carola Martínez cumplen ocho años de casados. (Instagram)

También publicó una fotografía familiar que muestra cómo ha crecido su historia de amor desde que se casaron en 2018.

Carola Martínez y Checo Pérez celebran 8 años de casados. (Instagram)

Aunque hoy forman una de las familias más conocidas del deporte mexicano, la relación entre Checo Pérez y Carola Martínez comenzó de manera discreta. Su romance se hizo público en 2017 y pocos meses después anunciaron que estaban esperando a su primer hijo.

Ese mismo año, el piloto le pidió matrimonio y la boda llegó el 1 de junio de 2018 en una espectacular celebración celebrada en Guadalajara, Jalisco, a la que asistieron figuras del entretenimiento, el deporte y la sociedad mexicana.

Checo Pérez y Carola celebra 8 años de casados. (Instagram)

Desde entonces, la pareja ha construido una sólida vida familiar. Actualmente son padres de cuatro hijos: Sergio Jr., Carlota, Emilio y una cuarta hija nacida en 2023 de quien aún no se conoce su nombre.