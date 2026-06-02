Sabrina Carpenter consigue orden de alejamiento contra presunto acosador que intentó entrar a su casa

Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento contra presunto acosador tras intentar entrar a su casa

La intérprete de Espresso presentó una solicitud ante la justicia de California después de que William Applegate, de 31 años, apareciera sin previo aviso en su casa el pasado 23 de mayo. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el hombre habría burlado parte de las medidas de seguridad de la propiedad e intentado abrir la puerta principal de la vivienda.

De acuerdo con la declaración presentada por la artista, William Applegate no solo llegó hasta la entrada de la casa, sino que presuntamente intentó forzar el acceso mientras aseguraba conocer a la cantante y afirmaba que ella esperaba su visita. Miembros del equipo de seguridad privada intervinieron antes de que la situación escalara y posteriormente la policía acudió al lugar.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Sabrina Carpenter attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images) (Getty Images)

Aunque fue detenido por allanamiento, los reportes señalan que el hombre regresó a la propiedad en dos ocasiones más durante los días siguientes. Las grabaciones de seguridad revisadas posteriormente mostraron que llevaba semanas merodeando por la zona y acercándose progresivamente a la vivienda de Carpenter.

Ante estos hechos, un juez concedió una orden de alejamiento temporal que obliga al acusado a mantenerse a más de 90 metros de la cantante, de su casa, de su coche de su lugar de trabajo y de varios familiares cercanos que viven con ella.