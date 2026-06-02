La fama tiene un lado oscuro y Sabrina Carpenter acaba de enfrentarse a uno de los más inquietantes. La cantante y actriz estadounidense obtuvo una orden de alejamiento temporal contra un hombre al que acusa de acosarla y de intentar irrumpir en su casa de Los Ángeles, un episodio que ella misma describió como una de las experiencias más perturbadoras que ha vivido.
Sabrina Carpenter consigue orden de alejamiento contra presunto acosador que intentó entrar a su casa
Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento contra presunto acosador tras intentar entrar a su casa
La intérprete de Espresso presentó una solicitud ante la justicia de California después de que William Applegate, de 31 años, apareciera sin previo aviso en su casa el pasado 23 de mayo. Según documentos judiciales citados por medios estadounidenses, el hombre habría burlado parte de las medidas de seguridad de la propiedad e intentado abrir la puerta principal de la vivienda.
De acuerdo con la declaración presentada por la artista, William Applegate no solo llegó hasta la entrada de la casa, sino que presuntamente intentó forzar el acceso mientras aseguraba conocer a la cantante y afirmaba que ella esperaba su visita. Miembros del equipo de seguridad privada intervinieron antes de que la situación escalara y posteriormente la policía acudió al lugar.
Aunque fue detenido por allanamiento, los reportes señalan que el hombre regresó a la propiedad en dos ocasiones más durante los días siguientes. Las grabaciones de seguridad revisadas posteriormente mostraron que llevaba semanas merodeando por la zona y acercándose progresivamente a la vivienda de Carpenter.
Ante estos hechos, un juez concedió una orden de alejamiento temporal que obliga al acusado a mantenerse a más de 90 metros de la cantante, de su casa, de su coche de su lugar de trabajo y de varios familiares cercanos que viven con ella.
Sabrina califica el episodio como "perturbador"
En los documentos entregados al tribunal, Sabrina Carpenter aseguró que el comportamiento del hombre la hizo temer por su seguridad y la de las personas que viven con ella. La cantante calificó lo sucedido como una de las invasiones a su privacidad y seguridad personal más alarmantes que ha experimentado.
La petición de la artista también fue respaldada por un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, quien señaló que el sospechoso habría desarrollado una fijación “irracional y perturbadora” hacia la estrella del pop y que su conducta mostraba un patrón de escalada preocupante.
El caso de Sabrina Carpenter vuelve a poner sobre la mesa los riesgos de seguridad que enfrentan numerosas figuras públicas. En los últimos años, artistas como Taylor Swift, Selena Gomez y Harry Styles también han recurrido a medidas legales para protegerse de personas acusadas de acoso persistente.