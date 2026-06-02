Christian Nodal revela quién fue la inesperada inspiración de su primer tatuaje en la cara

Christian Nodal revela que Maná inspiró su primer tatuaje en la cara

Christian Nodal compartió uno de los momentos más significativos de su carrera al revelar el origen del primer tatuaje que se hizo en la cara. El cantante de regional mexicano confesó que aquella decisión estuvo directamente relacionada con Maná, una de las bandas que más ha admirado desde niño.

Christian Nodal (Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Latin Recor)

Durante una entrevista con el youtuber Javier Paniagua, el intérprete recordó la emoción que sintió al colaborar con la agrupación en una nueva versión de “Te lloré un río”, lanzada en 2022, una experiencia que considera un parteaguas en su vida personal y profesional.

“Cuando grabé con Maná fue el primer tatuaje en la cara que me hice, una X”, reveló.

El cantante explicó que ese diseño representaba mucho más que una simple marca, pues simbolizaba un logro que consideraba histórico para su carrera.

Juan Calleros, Fher Olvera, Alex Gonzalez, y Sergio Vallin de Maná (Getty Images)

“En mi cabeza era de 'Acabo de hacer mi primera cosa legendaria', sé que hice algo legendario para mí”, confesó.

Nodal también recordó que la música de Maná forma parte de su vida desde su niñez y que trabajar junto a ellos fue cumplir uno de sus mayores sueños.

“Maná se escuchaba en la casa, eran los ídolos de mi familia, los míos también, ahora buenos amigos”, comentó.