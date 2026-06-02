Detrás de cada tatuaje de Christian Nodal hay una historia que muy pocos conocen. El cantante reveló en una entrevista cómo surgió el primer tatuaje que llevó en la cara, una decisión inspirada por la música de Maná.
Christian Nodal revela quién fue la inesperada inspiración de su primer tatuaje en la cara
Christian Nodal revela que Maná inspiró su primer tatuaje en la cara
Christian Nodal compartió uno de los momentos más significativos de su carrera al revelar el origen del primer tatuaje que se hizo en la cara. El cantante de regional mexicano confesó que aquella decisión estuvo directamente relacionada con Maná, una de las bandas que más ha admirado desde niño.
Durante una entrevista con el youtuber Javier Paniagua, el intérprete recordó la emoción que sintió al colaborar con la agrupación en una nueva versión de “Te lloré un río”, lanzada en 2022, una experiencia que considera un parteaguas en su vida personal y profesional.
“Cuando grabé con Maná fue el primer tatuaje en la cara que me hice, una X”, reveló.
El cantante explicó que ese diseño representaba mucho más que una simple marca, pues simbolizaba un logro que consideraba histórico para su carrera.
“En mi cabeza era de 'Acabo de hacer mi primera cosa legendaria', sé que hice algo legendario para mí”, confesó.
Nodal también recordó que la música de Maná forma parte de su vida desde su niñez y que trabajar junto a ellos fue cumplir uno de sus mayores sueños.
“Maná se escuchaba en la casa, eran los ídolos de mi familia, los míos también, ahora buenos amigos”, comentó.
Christian Nodal recuerda los nervios que sintió al grabar junto a Maná
Aunque actualmente es una de las figuras más importantes de la música regional mexicana, Christian Nodal aseguró que sintió una gran presión al momento de entrar al estudio con la agrupación liderada por Fher Olvera.
“Estaba bien nervioso porque dije 'No la vaya a cag... en la grabación'”, recordó entre risas.
A pesar de los nervios, aseguró que la experiencia fue inolvidable: “Todo fue una experiencia irrepetible, el conocerlos”, afirmó.
Además, destacó la admiración que siente por la trayectoria de Maná y por la manera en que han logrado mantenerse vigentes durante décadas.
“Ellos han tenido un proceso chingón porque les tocó darle como 30 años para ser lo que es Maná hoy en día. Por eso me da gusto ver que donde se paran hay mucho amor para ellos”, expresó.
Christian Nodal cuenta su proceso para eliminar los tatuajes de su cara
Al recordar aquella etapa, Christian Nodal reconoció que después de hacerse la famosa “X” decidió seguir tatuándose la cara porque sentía que había alcanzado una meta importante en su carrera.
“Agarré el trip de que hice mi primera cosa legendaria y después ya podría hacer lo que quiera, y me tatué la cara”, comentó.
Sin embargo, esa etapa quedó atrás. Desde hace algún tiempo, el cantante inició un tratamiento láser para eliminar los tatuajes que lo acompañaron durante varios años.
Aunque el proceso avanza favorablemente, explicó que todavía le tomará tiempo terminarlo: “Hasta en dos años voy a poder estar limpio de la cara”, señaló.
Sin embargo, Nodal volvió a sorprender al mostrar un nuevo tatuaje. Durante el concierto que ofreció el pasado 22 de mayo en Guadalajara, Jalisco, el cantante dejó ver que cubrió gran parte de su brazo izquierdo con tinta negra.
Antes de este cambio, el brazo del intérprete lucía una manga compuesta por diversos tatuajes, entre ellos un águila, un girasol, un corazón dentro de una carta de póker en llamas y la figura de un toro que se extendía hasta el hombro, pero ahora, la mayoría de esos diseños quedaron ocultos