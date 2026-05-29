Brad Pitt logra importante victoria legal contra Angelina Jolie por el viñedo francés

El origen de la disputa entre Brad Pitt y Angelinsa Jolie por el viñedo francés

De acuerdo con documentos obtenidos por Page Six, la corte ordenó que Todd Culyba, exasesor legal del grupo Stoli, vuelva a declarar tras considerar que durante un interrogatorio previo se bloquearon de manera indebida varias preguntas clave relacionadas con la operación.

La resolución representa un avance importante para Brad Pitt dentro del complejo conflicto legal que ambos mantienen desde 2022.

Angelina Jolie y Brad Pitt (Getty Images)

El conflicto comenzó cuando Angelina Jolie vendió en 2021 su participación en Château Miraval, la propiedad ubicada en el sur de Francia donde la expareja se casó en 2014, al grupo Tenute del Mondo, ligado al conglomerado Stoli.

Brad Pitt demandó posteriormente a Angelina Jolie argumentando que existía un acuerdo previo entre ambos para no vender sus acciones sin el consentimiento del otro. Jolie, por su parte, negó la existencia de dicho acuerdo y respondió con una contrademanda en la que acusó al actor de llevar adelante una “guerra vengativa” en su contra.

Angelina Jolie y Brad Pitt se casaron en 2014. (Getty Images )

La disputa se ha convertido en uno de los procesos legales más mediáticos de Hollywood, especialmente porque involucra un negocio valuado en cientos de millones de dólares y una marca de vino reconocida internacionalmente.