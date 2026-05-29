La larga batalla judicial entre Brad Pitt y Angelina Jolie por el control de Château Miraval sumó un nuevo capítulo. Un juez en Michigan falló parcialmente a favor del actor en el proceso relacionado con la venta de la participación de Jolie en la famosa finca vinícola francesa.
Brad Pitt logra importante victoria legal contra Angelina Jolie por el viñedo francés
El origen de la disputa entre Brad Pitt y Angelinsa Jolie por el viñedo francés
De acuerdo con documentos obtenidos por Page Six, la corte ordenó que Todd Culyba, exasesor legal del grupo Stoli, vuelva a declarar tras considerar que durante un interrogatorio previo se bloquearon de manera indebida varias preguntas clave relacionadas con la operación.
La resolución representa un avance importante para Brad Pitt dentro del complejo conflicto legal que ambos mantienen desde 2022.
El conflicto comenzó cuando Angelina Jolie vendió en 2021 su participación en Château Miraval, la propiedad ubicada en el sur de Francia donde la expareja se casó en 2014, al grupo Tenute del Mondo, ligado al conglomerado Stoli.
Brad Pitt demandó posteriormente a Angelina Jolie argumentando que existía un acuerdo previo entre ambos para no vender sus acciones sin el consentimiento del otro. Jolie, por su parte, negó la existencia de dicho acuerdo y respondió con una contrademanda en la que acusó al actor de llevar adelante una “guerra vengativa” en su contra.
La disputa se ha convertido en uno de los procesos legales más mediáticos de Hollywood, especialmente porque involucra un negocio valuado en cientos de millones de dólares y una marca de vino reconocida internacionalmente.
La nueva victoria de Brad Pitt contra Angelina Jolie
En esta ocasión, el tribunal determinó que varias preguntas formuladas durante la declaración de Todd Culyba sí debían ser respondidas, ya que estaban relacionadas con aspectos comerciales del acuerdo y no con información protegida por confidencialidad legal.
Según los documentos judiciales, las preguntas buscaban esclarecer el papel de Yuri Shefler, empresario vinculado a Stoli, en la compra de la participación de Jolie dentro del negocio vinícola.
Aunque el juez rechazó aplicar sanciones adicionales, la decisión fue interpretada como una victoria estratégica para Pitt, quien continúa intentando impugnar la operación realizada por su exesposa.
El caso sigue abierto y todavía podrían surgir nuevas audiencias y recursos legales en los próximos meses.