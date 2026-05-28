Rafaela, la hija menor de Cristian Castro, debuta en la radio y dedica emotivo mensaje al cantante

Rafaela, la hija de Cristian Castro, comienza a abrirse camino en el mundo artístico y recientemente debutó en la radio en un proyecto de la emisora colombiana Teusacá Radio, narrando un cuento junto a uno de sus compañeros de la escuela de canto.
Además, compartió cómo nació su interés por la música, pasión que comenzó a desarrollar desde pequeña gracias al apoyo e influencia de su famoso papá.
Publicidad
Rafaela, hija de Cristian Castro debuta en la radio
Durante una reciente aparición en un programa de radio en Colombina, Rafaela Castro, la hija menor de Cristian Castro, habló sobre cómo nació su interés por la música, arte que comenzó a explorar desde muy pequeña gracias al impulso de su famoso papá.
“Yo cuando estaba muy chiquita, mi papá estaba muy pegado a la música porque él es cantante, él es Cristian Castro y pues lo pueden buscar en redes o Google y por cualquier fuente de información lo encuentran”, comentó Rafaela durante su participación en el programa.
Rafaela también contó cómo fue que empezó a tomar clases de piano, instrumento que terminó conquistándola y convirtiéndose en una de sus grandes pasiones.
“Él decidió que yo tenía que estudiar algo de música, porque le interesaba mucho y por eso me metía a clases de piano para que yo entendiera más lo de la música. Y pues me gustó mucho el piano y seguí con mi proceso y mi papá está muy orgulloso”, expresó.
Además, aprovechó para enviarle un cariñoso mensaje a su padre: “Le mando un saludito”, dijo para después leer el cuento sonoro, donde dejó ver sus habilidades frente al micrófono.
Publicidad
Cristian Castro celebra los logros académicos de su hija Rafaela
Rafael Castro,la hija menor de Cristian Castro, no solo ha demostrado su interés por el canto y el baile, también es una excelente estudiante, pues hace apenas una semanas presumió que obtuvo las calificaciones más altas de su clase.
La pequeña participó en una clase muestra en su escuela, donde sorprendió por su dominio del inglés y su excelente rendimiento escolar. Aunque su papá no pudo acompañarla de manera presencial, sí estuvo presente a través de una videollamada, desde la cual la felicitó y le expresó lo orgulloso que se siente de ella.
Esa misma semana, Rafaela cumplió 12 años y como regalo de cumpleaños y su buen desempeño escolar, el cantante le regaló un celular. Emocionada, la niña le envió un mensaje a su papá a través de la cámara del programa Ventaneando.
"Gracias papi, te quiero mucho", expresó la niña, mientras su papá, al otro lado del teléfono le decía: "Lo que necesites, lo que necesites, feliz cumpleaños".