Rafaela, la hija menor de Cristian Castro, debuta en la radio y dedica emotivo mensaje al cantante

Rafaela, hija de Cristian Castro debuta en la radio

Durante una reciente aparición en un programa de radio en Colombina, Rafaela Castro , la hija menor de Cristian Castro, habló sobre cómo nació su interés por la música, arte que comenzó a explorar desde muy pequeña gracias al impulso de su famoso papá.

Rafaela Erazo Castro (Instagram)

“Yo cuando estaba muy chiquita, mi papá estaba muy pegado a la música porque él es cantante, él es Cristian Castro y pues lo pueden buscar en redes o Google y por cualquier fuente de información lo encuentran”, comentó Rafaela durante su participación en el programa.

Rafaela también contó cómo fue que empezó a tomar clases de piano, instrumento que terminó conquistándola y convirtiéndose en una de sus grandes pasiones.

“Él decidió que yo tenía que estudiar algo de música, porque le interesaba mucho y por eso me metía a clases de piano para que yo entendiera más lo de la música. Y pues me gustó mucho el piano y seguí con mi proceso y mi papá está muy orgulloso”, expresó.

Rafaela Castro (Teusacá Radio)

Además, aprovechó para enviarle un cariñoso mensaje a su padre: “Le mando un saludito”, dijo para después leer el cuento sonoro, donde dejó ver sus habilidades frente al micrófono.