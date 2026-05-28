Mara Wilson, protagonista de ‘Matilda’, explica por qué le dio la espalda a Hollywood y no quiere volver a la actuación

A casi tres décadas del estreno de Matilda, Mara Wilson sigue siendo recordada por el famoso personaje que marcó a toda una generación.
Sin embargo, lejos de la nostalgia que despierta su carrera infantil, la actriz dejó claro que no tiene la intención de regresar a Hollywood y que hoy disfruta una vida mucho más tranquila fuera de los reflectores.
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Mara Wilson, protagonista de 'Matilda', descarta su regreso a la actuación
Durante una entrevista con la revista People, Mara Wilson,recordada como la inolvidable protagonista de Matilda, contó que con frecuencia le preguntan si piensa regresar a la actuación.
Sin embargo, aseguró que no se siente cómoda con las exigencias y estándares que actualmente predominan en la industria, razón por la que ha decidido mantenerse alejada del cine.
“No siempre hay papeles para mujeres de mi edad, mi aspecto o mi perfil demográfico. Tendría que cambiar mucho para encajar en el molde de Hollywood, y la verdad es que no quiero hacerlo’”, aseguró la actriz de 38 años.
Wilson dejó la actuación en el 2000, después de participar en la película Thomas and the Magic Railroad.
En ese momento explicó que quería concentrarse en sus estudios, pero ese retiro terminó extendiéndose por más de dos décadas y, tras sus recientes declaraciones, es más que evidente que un posible regreso al cine no está entre sus planes.
Desde 2012, Mara ha enfocado su carrera en otros proyectos como el doblaje, los podcasts, las series web y la narración de audiolibros.
Uno de sus trabajos más recientes es la narración de Wombat Waiting, libro escrito por Katherine Applegate.
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Mara Wilson y la presión que vivió al crecer en Hollywood
En su libro Where Am I Now?: True Stories of Girlhood and Accidental Fame, publicado en 2016, Mara Wilson compartió lo difícil que fue para ella crecer dentro de la industria del entretenimiento y las constantes comparaciones que enfrentó con otras jóvenes estrellas como Hilary Duff, Kristen Stewart y Lacey Chabert.
Aunque durante años se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera continuado en Hollywood, hoy asegura que ya no piensa demasiado en ello.
“No sé quién sería si me hubiera quedado. Sería totalmente diferente. Quizá sería infeliz”, escribió la también autora.
La protagonista de Matilda también confesó que la adolescencia fue una etapa especialmente complicada debido a la presión que vivía dentro del medio artístico.
“La gente me ha dicho: ‘La forma en que te juzgas a ti mismo, en apariencia, es un nivel realmente extraño’. Bueno, es porque crecí en Hollywood. Tuve buenas experiencias allí, pero siempre supe que había chicas mucho más bonitas que yo y sabía que siempre estaba compitiendo con ellas. Eso me ha seguido toda mi vida”, compartió.
Mara Wilson incluso reveló que, en algún momento, llegó a pensar en modificar su apariencia física para sentirse más aceptada dentro de la industria.
“Aunque parte de mí sabía que no volvería a la actuación cinematográfica, a veces deseaba tener un accidente en el que me lastimara la nariz y la mandíbula para poder reconstruirme sin culpa. Las cosas han mejorado mucho desde que me fui de Hollywood, un gran peso fuera”, aseguró.