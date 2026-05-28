Mara Wilson, protagonista de ‘Matilda’, explica por qué le dio la espalda a Hollywood y no quiere volver a la actuación

Mara Wilson, protagonista de 'Matilda', descarta su regreso a la actuación

Durante una entrevista con la revista People, Mara Wilson, recordada como la inolvidable protagonista de Matilda, contó que con frecuencia le preguntan si piensa regresar a la actuación.

Sin embargo, aseguró que no se siente cómoda con las exigencias y estándares que actualmente predominan en la industria, razón por la que ha decidido mantenerse alejada del cine.

“No siempre hay papeles para mujeres de mi edad, mi aspecto o mi perfil demográfico. Tendría que cambiar mucho para encajar en el molde de Hollywood, y la verdad es que no quiero hacerlo’”, aseguró la actriz de 38 años.

Mara Wilson (Getty Images)

Wilson dejó la actuación en el 2000, después de participar en la película Thomas and the Magic Railroad.

En ese momento explicó que quería concentrarse en sus estudios, pero ese retiro terminó extendiéndose por más de dos décadas y, tras sus recientes declaraciones, es más que evidente que un posible regreso al cine no está entre sus planes.

Desde 2012, Mara ha enfocado su carrera en otros proyectos como el doblaje, los podcasts, las series web y la narración de audiolibros.

Uno de sus trabajos más recientes es la narración de Wombat Waiting, libro escrito por Katherine Applegate.