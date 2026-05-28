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Espectáculos

A 15 años de la muerte de su mamá, Thalia revela conmovedores recuerdos

A 15 años de la muerte de Yolanda Miranda, Thalía compartió fotos inéditas junto a su mamá y recordó algunos de sus momentos más especiales juntas.
jue 28 mayo 2026 10:35 AM
Yolanda Miranda y Thalia
Yolanda Miranda y Thalia (Instagram)

A 15 años de la muerte de Yolanda Miranda, Thalia la recordó con un emotivo mensaje, compartió fotografías inéditas y publicó un mensaje que refleja lo mucho que sigue extrañando a quien fue una de las personas más importantes en su vida personal y profesional.

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Thalia recuerda a su mamá, Yolanda Miranda, a 15 años de su muerte

Quince años después de la muerte de su mamá, Thalia volvió a recordar a Yolanda Miranda con un emotivo mensaje que compartió en redes sociales y donde dejó ver lo mucho que sigue presente en su vida.

Yolanda Miranda y Thalia
Yolanda Miranda y Thalia (Instagram)

La cantante publicó varias fotografías inéditas junto a su mamá en distintos momentos familiares y profesionales, desde su infancia hasta su vida adulta.

“¡Un año más sin ti mamita bella! Te extraño mucho y te amo más”, escribió la intérprete de “No me enseñaste”, posteó la mexicana.

Yolanda Miranda y Thalia
Yolanda Miranda y Thalia (Yolanda Miranda y Thalia)

Junto a sus fotos, la artista mexicana reveló que, incluso después de tantos años, sigue sintiendo el impulso de buscar a su mamá en los momentos importantes de vida.

“A 15 años de tu partida y sigo instintivamente agarrando el teléfono para marcarte”, agregó la cantante, quien finalizó su mensaje con la frase: “Te amo siempre mamita hermosa”.

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El recuerdo de Yolanda Miranda sigue presente en la vida de Thalía

Yolanda Miranda falleció en mayo de 2011 a causa de un derrame cerebral. Desde entonces, Thalia la recuerda en fechas importantes con mensajes y fotografías que mantienen viva su memoria.

Thalia
Eva Mange, Thalia y Yolanda Miranda (Instagram)

Con el paso de los años, la cantante ha hablado abiertamente sobre la relación tan cercana que tenía con su mamá, quien estuvo presente desde sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y la acompañó en gran parte de su trayectoria profesional.

Durante una visita al programa Despierta América, la cantante recordó el fuerte lazo que compartían: “Tuvimos una conexión muy cercana, no había nada que esconder”, expresó. “La amo tanto y siento que está ahí siempre, sobre todo cuando tienes fe sabes que ella está viva y está con el señor. Lo que extraño es el abrazo, el olorcito de su perfume, de su piel, de sus brazos, todo eso se extraña”, compartió.

Thalia
Yolanda Miranda y Thalia (Instagram )

Yolanda Miranda alcanzó a convivir con Sabrina Sakaë, la hija mayor de la cantante, aunque no conoció a Matthew Alejandro, el menor de sus hijos. Aun así, Thalia procura mantener vivo el recuerdo de su mamá dentro de su familia a través de fotografías y videos: “Tienen esa imagen, especialmente Saki, porque ella estuvo con ella, tiene ese recuerdo de su abuela, tiene muchos videos en casa que grabamos de mi mamá con ella, entonces para ella esos son sus tesoros”, comentó.

La artista también contó que le habla a su hijo sobre su abuela y le comparte recuerdos familiares para que pueda conocerla a través de las historias y videos: “A mi hijito le tenemos que contar cómo era abuela y se divierte mucho cuando ve cómo era su abuela y dice: ‘¿De verdad abuela era así?’”, agregó.

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Thalía

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