Joe Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, sorprende con su impresionante físico y el gran parecido con su papá

Joe Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, cada vez se parece más a su papá (Instagram / Joe Baena)

En las fotografías y videos que comparte en Instagram, Joe presume rutinas intensas de entrenamiento, sesiones de poses y ejercicios clásicos del fisicoculturismo que hicieron de su papá, Arnold Schwarzenegger, una leyenda durante las décadas de los setenta y ochenta, al ganar siete veces el título de Mr. Olympia.

Si bien él no se ha impuesto como meta competir en el máximo circuito, recientemente comentó que su "plan es seguir siendo natural por ahora; veremos qué nos depara el futuro".

Joe Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, cada vez se parece más a su papá (Charley Gallay/Getty Images for Netfix)

Joe Baena y el fisicoculturismo como herencia familiar

Aunque durante mucho tiempo Joe Baena intentó abrirse camino lejos del peso mediático que tiene su papá, el deporte terminó convirtiéndose en el vínculo más visible con Arnold Schwarzenegger.

En distintas entrevistas y publicaciones, ha reconocido la influencia que Arnold ha tenido en su formación física y mental, especialmente en temas relacionados con disciplina, constancia y hábitos de entrenamiento.

Joe con el mexicano Axel Martínez (Instagram / Joe Baena)

Arnold también ha mostrado públicamente su apoyo a su hijo. En varias ocasiones ambos han aparecido entrenando juntos, compartiendo rutinas e incluso recreando algunas de las poses clásicas que Schwarzenegger inmortalizó durante su etapa como campeón de Mr. Olympia.

Joe incluso ha comenzado a participar en competencias amateur y eventos relacionados con el fitness, donde ha llamado la atención por el nivel de definición muscular que ha alcanzado.

Aunque por ahora no busca competir profesionalmente al nivel que alguna vez tuvo el exgobernador de California, su evolución física ya lo convirtió en uno de los herederos más visibles del legado Schwarzenegger dentro del fisicoculturismo, y tal como su papá, en un cliente frente del legendario Gold’s Gym de Venice Beach.