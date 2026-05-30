Joe Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, sorprende con su impresionante físico y el gran parecido con su papá
Con 28 años de edad, el hijo de Arnold Schwarzenegger y Mildred Baena, Joe Baena presume sus avances en el gym mientras incursiona en el fisicoculturismo y sorprende por el enorme parecido con su famoso papá.
Joe Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, impacta por la impresionante transformación física que ha construido durante los últimos años y el cada vez más grande parecido con su famoso papá.
A sus 28 años, el joven se ha convertido en una figura constante dentro del mundo del fisicoculturismo gracias a la disciplina con la que ha desarrollado una musculatura que inevitablemente remite a la época dorada del protagonista de Terminator.
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En las fotografías y videos que comparte en Instagram, Joe presume rutinas intensas de entrenamiento, sesiones de poses y ejercicios clásicos del fisicoculturismo que hicieron de su papá, Arnold Schwarzenegger, una leyenda durante las décadas de los setenta y ochenta, al ganar siete veces el título de Mr. Olympia.
Si bien él no se ha impuesto como meta competir en el máximo circuito, recientemente comentó que su "plan es seguir siendo natural por ahora; veremos qué nos depara el futuro".
Joe Baena y el fisicoculturismo como herencia familiar
Aunque durante mucho tiempo Joe Baena intentó abrirse camino lejos del peso mediático que tiene su papá, el deporte terminó convirtiéndose en el vínculo más visible con Arnold Schwarzenegger.
En distintas entrevistas y publicaciones, ha reconocido la influencia que Arnold ha tenido en su formación física y mental, especialmente en temas relacionados con disciplina, constancia y hábitos de entrenamiento.
Arnold también ha mostrado públicamente su apoyo a su hijo. En varias ocasiones ambos han aparecido entrenando juntos, compartiendo rutinas e incluso recreando algunas de las poses clásicas que Schwarzenegger inmortalizó durante su etapa como campeón de Mr. Olympia.
Joe incluso ha comenzado a participar en competencias amateur y eventos relacionados con el fitness, donde ha llamado la atención por el nivel de definición muscular que ha alcanzado.
Aunque por ahora no busca competir profesionalmente al nivel que alguna vez tuvo el exgobernador de California, su evolución física ya lo convirtió en uno de los herederos más visibles del legado Schwarzenegger dentro del fisicoculturismo, y tal como su papá, en un cliente frente del legendario Gold’s Gym de Venice Beach.
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Joe Baena y la historia familiar que marcó un polémico capítulo para Arnold Schwarzenegger
Más allá de su carrera fitness, Joe Baena permanece ligado a uno de los episodios más polémicos en la vida personal de Arnold Schwarzenegger. El joven nació como resultado del affair que el actor mantuvo con Mildred Baena, quien trabajaba como empleada doméstica dentro de su residencia familiar.
La existencia de Joe permaneció fuera del ojo público durante años, hasta que la historia salió a la luz en 2011 y provocó un terremoto mediático en Hollywood y en la esfera política estadounidense. El escándalo tuvo consecuencias inmediatas para el matrimonio entre Arnold y Maria Shriver, una de las parejas más influyentes de Estados Unidos durante décadas.
Tras descubrirse la relación extramarital y la paternidad de Joe, Maria, decidió poner fin a su matrimonio con Schwarzenegger después de más de 25 años juntos.
El caso ocupó titulares en todo le mundo durante meses debido al peso mediático de ambas familias. Por un lado, el máximo héroe de acción y estrella de Hollywood que dio el salto a la política; y, por el otro, una integrante del poderoso clan Kennedy.
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Así es la vida de Joe Baena, un camino lejos del escándalo
Con el paso del tiempo, Joe Baena (quien recientemente visitó la Ciudad de México por primera vez, para participar en una despedida de soltero) ha construido una identidad propia lejos de la polémica que marcó su nacimiento.
Además de sus proyectos como actor y creador de contenido fitness, el joven parece decidido a consolidar una carrera ligada al entrenamiento y al culturismo.
Y aunque el apellido Schwarzenegger no forma parte oficial de su nombre, cada nueva publicación en redes sociales deja claro que el parecido físico con Arnold se ha vuelto prácticamente imposible de ignorar.