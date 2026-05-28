Keanu Reeves sale en defensa del director que defraudó a Netflix con 11 millones de dólares

De acuerdo con documentos judiciales retomados por Variety, el actor envió una carta al juez federal Jed Rakoff para solicitar “leniencia y misericordia” en la sentencia que enfrentará el cineasta el próximo 29 de junio.

En el documento, Reeves describió a Rinsch como “un artista excepcional” y aseguró que, aunque no conoce todos los detalles legales del caso, considera importante que exista compasión en el momento de dictar sentencia.

carl-Rinsch-fraude-netflix (Getty Images)

Carl Rinsch fue declarado culpable en diciembre de 2025 por fraude y lavado de dinero, después de que fiscales estadounidenses demostraran que utilizó fondos de Netflix para gastos personales en lugar de completar la serie de ciencia ficción White Horse.

Según la investigación, Netflix entregó millones de dólares para desarrollar el proyecto, pero parte del dinero terminó invertido en criptomonedas, autos de lujo, muebles costosos y otros artículos personales. Entre las compras señaladas por la fiscalía aparecieron Rolls-Royce, un Ferrari y artículos de lujo adquiridos mientras la serie permanecía inconclusa.

La plataforma también busca recuperar el dinero perdido y cubrir costos legales derivados del proceso.

