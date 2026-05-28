Erik Rubín celebra el cumpleaños de Geraldine Zárate con romántico mensaje y ella le responde

Erik Rubín celebra el cumpleaños de Geraldine Zárate

Aunque en un inicio Erik Rubín y Geraldine Zárate optaron por manejar su historia de amor con mucha discreción, con el paso del tiempo la pareja comenzó a compartir algunos momentos juntos.

Ahora, el intérprete le dedicó un especial gesto a su novia por su cumpleaños, confirmando que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Erik Rubín celebra el cumpleaños de Geraldine Zárate (Instagram)

El cantante compartió en sus historias de Instagram un video donde mostró parte de la celebración del cumpleaños de su pareja, además, aprovechó para dedicarle un mensaje breve, pero muy cariñoso.

“Feliz cumpleaños, mi amor”, escribió Erik junto al video que decoró con un emoji en forma de pastel.

En cuanto se apagó la bengala, la habitación se tornó oscura y se escuchó una voz diciendo: “Felicidades”.

Erik Rubín y su hija Nina (Instagram)

Geraldine Zárate retomó el video en sus historias de Instagram y lo compartió junto a otras felicitaciones que recibió por su cumpleaños.

Además, agradeció públicamente las muestras de cariño del cantante y reveló que la sorprendió con varios detalles especiales durante la celebración.

“Mi amor, gracias por las sorpresas, los regalitos y ¡¡¡tanto amor!!!”, escribió Geraldine, aunque prefirió no revelar cuáles fueron los regalos que recibió.