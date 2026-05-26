Fergie se reúne con sus ex compañeros de Black Eyed Peas ocho años después de su separación

Fergie se reúne con sus ex compañeros de Black Eyed Peas

La nostalgia se apoderó de los American Music Awards 2026 cuando Fergie volvió a compartir escenario con Black Eyed Peas durante una emotiva reunión en la ceremonia de los American Music Awards 2026 celebrada en Las Vegas.

Apl.de.Ap, Will.I.Am, Fergie y Taboo, integrantes de Black Eyed Peas (Getty Images)

“¡'Rock That Body', lo logramos!”, expresó emocionada Fergie durante la entrega del reconocimiento. “¡Black Eyed Peas, 'Rock That Body', American Music Awards 2026, vamos!”.

La cantante también aprovechó el momento para agradecer el apoyo del público y recordar la historia que compartió con la agrupación. “Quiero agradecer a todos los fanáticos por votar para que yo pueda estar aquí con mis amigos de toda la vida y hermanos, los Black Eyed Peas. En honor a esta canción especial, esta era, ‘Rock That Body’. Hay tantos recuerdos a lo largo del camino con esa canción”.

Visiblemente conmovida, la artista destacó cómo las redes sociales ayudaron a darle una nueva vida al tema más de una década después de su lanzamiento: “Quiero agradecer a todos los que hicieron TikToks y videos en Instagram y que hicieron posible este momento para que mi hijo pusiera nuestra canción en su playlist”, comentó entre risas. “Finalmente puedo decir esto en televisión: Hola, Axl. Rock That Body, lo logramos”, expresó.

La nueva categoría de los AMAs reconoció canciones clásicas que volvieron a posicionarse entre las favoritas del público en plataformas digitales y redes sociales. “Rock That Body” se impuso ante otros éxitos icónicos como “What’s Up?” de 4 Non Blondes e “Iris” de Goo Goo Dolls.