El hijo del fundador de Mango rompe el silencio tras ser acusado por la muerte de su padre

El hijo del fundador de Mango rompe el silencio tras acusaciones por la muerte de su padre

A través de una carta abierta dirigida a todos los empleados de Mango, Jonathan Andic reveló que se aleja de la vicepresidencia de la empresa, además de que se enfocará en este momento en el proceso judicial que enfrenta, el mismo que califica como "injusto e infundado".

A continuación la transcripción de la carta:

Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona.

Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien.

Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa.

Isak Andic, fundador de Mango. (AFP)

La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permite mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía. Por este motivo, y desde la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi dedicación a MANGO, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales.

Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia.

Con el pleno apoyo de mi familia y de mi entorno, asumo esta situación con la tranquilidad y la convicción de que los hechos demostrarán de forma clara mi inocencia, y de que la verdad acabará imponiéndose.

Jonathan Andic

Jonathan Andic, de 45 años, pagó hace una semana una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic.

Jonathan Andic, el principal sospechoso de la muerte de Isak Andin, fundador de Mango (AFP )

La jueza acordó como medidas cautelares adicionales "la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado", mientras continúa la investigación por presunto homicidio.