Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, tachó de "grave, injusta e infundada" la acusación del presunto homicidio de su padre, quien cayó por una montaña cuando paseaban juntos en 2024, y anunció que se separará "temporalmente" de sus cargos en la empresa, donde era vicepresidente.
El hijo del fundador de Mango rompe el silencio tras ser acusado por la muerte de su padre
El hijo del fundador de Mango rompe el silencio tras acusaciones por la muerte de su padre
A través de una carta abierta dirigida a todos los empleados de Mango, Jonathan Andic reveló que se aleja de la vicepresidencia de la empresa, además de que se enfocará en este momento en el proceso judicial que enfrenta, el mismo que califica como "injusto e infundado".
A continuación la transcripción de la carta:
Escribo estas palabras con sinceridad y humildad, desde el dolor, la impotencia y la frustración de encontrarme ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad. Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona.
Quiero expresar, con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una manera muy especial, a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño. Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido forman parte del ADN de nuestra familia, como saben aquellos que nos conocen bien.
Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa.
La atención y el foco que exige mi defensa en el proceso judicial, en este momento, no me permite mantener el alto compromiso que exige mi rol en la compañía. Por este motivo, y desde la responsabilidad, he decidido apartarme temporalmente de mi dedicación a MANGO, conservando el vínculo con otros proyectos familiares, empresariales y sociales.
Tomo esta decisión con tristeza, pero convencido de que es lo mejor para la compañía y para mí. Afronto este proceso con serenidad y entereza, y necesito concentrar toda mi energía en demostrar mi inocencia.
Con el pleno apoyo de mi familia y de mi entorno, asumo esta situación con la tranquilidad y la convicción de que los hechos demostrarán de forma clara mi inocencia, y de que la verdad acabará imponiéndose.
Jonathan Andic
Jonathan Andic, de 45 años, pagó hace una semana una fianza de un millón de euros para eludir la entrada en prisión provisional, tras pasar horas detenido como sospechoso por la muerte de su padre, Isak Andic.
La jueza acordó como medidas cautelares adicionales "la retirada de pasaporte, prohibición de salida del territorio y comparecencias semanales en el juzgado", mientras continúa la investigación por presunto homicidio.
Isak Andic y Jonathan Andic aparentemente tenían una mala relación.
Isak Andic, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, cayó al vacío el pasado 14 diciembre de 2024 mientras hacía senderismo en un conocido lugar de montaña, a las afueras de Barcelona. Tenía 71 años.
Jonathan, el mayor de sus tres hijos, era el único que lo acompañaba en aquel paseo.
La presunta "mala relación" entre padre e hijo ha estado desde el principio en el foco de los investigadores, tal y como argumentó la jueza en el auto de la semana pasada.
Entre los indicios enumerados, la magistrada hizo referencia a la "obsesión (...) por el dinero" de Jonathan, y apuntó a un posible "posible móvil económico" derivado de la intención de Isak Andic de modificar su testamento para crear una fundación caritativa.
Como elementos sospechosos, los investigadores aludieron también a las varias visitas que habría realizado el hijo al lugar del accidente en los días previos, o a la posición de la caída del fundador de Mango.
"Las lesiones que se reflejan en la autopsia (...) descartan prácticamente que la caída fuese producto de un resbalón o tropiezo", apuntó el auto judicial.
"Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad. Sé que desmontarlo exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa", reivindicó, de su lado, Jonathan Andic en su carta.